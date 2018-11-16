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Как живут сейчас участники шоу «За стеклом»
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«За стеклом»: как живут герои первого в России реалити-шоу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Шоу «За стеклом» — это аналог международного реалити-шоу «Большой брат», известного во всем мире. В России передача стартовала осенью 2001 года на канале ТВ-6 и стала первым шоу такого формата на отечественном экране. Всего передача «За стеклом» снималась в течение 35 дней, и вызвала небывалый интерес у зрителей.
Съемочная площадка находилась в Москве, в гостинице «Россия», где были оборудованы специальные комнаты со стеклами, изнутри имеющими зеркальную поверхность. Участникам сообщили, что камеры стоят во всех комнатах, кроме туалетов, но впоследствии выяснилось, что они были и там, просто кадры с ним не транслировали в эфир.
По сюжету реалити-шоу «За стеклом», шестеро участников, три девушки и трое молодых людей, жили в специально обустроенной для проекта квартире со стеклянными стенами. Создатели шоу могли наблюдать за каждым их шагом круглосуточно.
Героям было запрещено выходить за пределы квартиры, общаться с родными и друзьями, пользоваться телефоном и интернетом. Каждую неделю один участник выбывал. А победителем и владельцем однокомнатной квартиры в Москве могла стать только пара, образовавшаяся из участников за время проекта.
Вся страна наблюдала как влюблялись, ругались, мирились, флиртовали и даже занимались любовью Жанна, Ден, Марго, Макс, Оля, Саша и Толя (он пришел в проект всего на две недели после того, как «Застеколье» добровольно покинул Саша). Как сложилась судьба участников после проекта?

Жанна Агагишева

В шоу «За стеклом» Жанная попала в 19 лет. Образовав пару с Деном, Жанна выиграла в шоу. Правда, вместо квартиры они получили по 15 тысяч долларов и путевке в Финляндию на новогодних каникулах.
teleprogramma.pro
После проекта Жанна какое-то время работала на телевидении, потом удачно вышла замуж, стала жить на Рублевке и родила двоих детей. В 2009 году она открыла частный детский сад. В 2015 она развелась с мужем, но вскоре вышла замуж еще раз и родила еще двоих сыновей.

Денис Федянин

На проекте он пытался построить отношения со всеми девушками по очереди — очень уж хотел победить. После проекта вместе с другой участницей Ольгой Орловой написал книгу о своем опыте съемок в реалити-шоу под названием «За стеклом: откровения Оли и Дэна».
teleprogramma.pro
После выпуска книги Ден полностью ушел из публичного пространства и чем он занимается сейчас — не понятно. Судя по личной странице бывшего участника реалити-шоу, он работает с иностранными партнерами.

Маргарита Волкова

Марго считали самой раскованной участницей шоу «За стеклом». Она не стеснялась ни обнажаться перед камерой, ни демонстрировать свою страсть к Максу, за которого вышла замуж после окончания съемок. Спустя пять лет брак распался, но участники успели завести ребенка — сейчас Маргарита воспитывает сына Марата одна.
teleprogramma.pro
Маргарита увлеклась фольклором и эзотерикой, во втором браке родила дочь Варвару.

Максим Касымов

Увлечение музыкой, в частности группой «The Prodigy» (о ней постоянно напоминала зрителям прическа участника шоу), привело Макса на сцену. В 2007 году его группа даже выступала на разогреве перед концертом этого известного на весь мир британского музыкального коллектива. Судя по странице Максима в Инстаграме, он продолжает поддерживать хорошие отношения с музыкантами «The Prodigy» и сейчас.
teleprogramma.pro
И все же, основной страстью его жизни сейчас является не музыка, а дизайн интерьеров. В 2013 году он открыл собственную студию дизайна, а на личной странице постоянно выкладывает фотографии своих работ.

Ольга Орлова

Ольга покинула проект «За стеклом» первой. После совместной с Деном книги она вернулась в родной город, Ростов на Дону, где открыла свою студию йоги. Также она занимается аюрведой и тайским массажем.
teleprogramma.pro
Александр Колтовой
Саша покинул шоу преждевременно, когда понял, что под угрозой его отношения с девушкой, оставшейся «на воле».
vk.com/a.koltovoy
Он стал работать на телевидении: сперва вел программу «Сеть» на том же канале ТВ-6, затем работал редактором на СТС, а после, в 2012 году, перешел на канал «Наука 2.0», где ведет несколько передач.

Анатолий Патлан

Толя пришел на смену покинувшему проект Саше, но участники так и не смогли принять его в команду, поэтому он пробыл «за стеклом» всего две недели и со следующим голосованием отправился домой. После шоу Анатолий работал артистом в цирке, но из-за травмы ему пришлось покинуть профессию.
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