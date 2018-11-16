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Стриженова не узнала собственную дочь
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Стриженова не узнала собственную дочь 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: Дни.ру
Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра предстала в необычном образе. Популярная телеведущая даже не узнала ее.
Когда-то младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Саша была маленькой и упитанной девочкой. Сейчас окончившая школу и поступившая в один из самых престижных вузов страны Александра демонстрирует идеальную фигуру и аппетитные формы.
А недавно она снялась в необычном образе. Результатом Александра поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. "Красивая", "шикарно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Очаровательная девушка", "На самом деле, это очень неловкий момент. Я понимаю, что комплиментов за свою жизнь вы уже получили (и, безусловно, еще получите) огромное количество. Но тем не менее, я все-таки скажу, что вы очень красивая девушка, и выглядите вы просто сногсшибательно:)" — высказались фанаты.
Не осталась в стороне даже старшая сестра Анастасия, которая на протяжении последних лет живет в Америке. "Это кто такой пупсик тут затесался? Это кто такоооой)! 😘" — написала она младшей сестре. "это яяяяяя❤️❤️" — ответила ей Александра.
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🧐

Публикация от  sasha strizhénova (@strizs)

А вот Екатерина Стриженова в комментариях призналась, что не признала наследницу. "Александра, я тебя здесь не узнала!" — сообщила она. Понравился ли ей образ или нет, точно неизвестно, потому что больше ничего Екатерина не написала.
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