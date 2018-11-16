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Рождественская забеременела после купания в Ганге
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Рождественская забеременела после купания в Ганге 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
Екатерина Рождественская рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться, будучи молодой, и вспомнила о поездке, которая перевернула всю её жизнь. Рождественская долгое время не могла забеременеть, это тянулось годами, и лишь один день смог изменить всё. Поездка в Индию оказалась решающей в её материнской судьбе.
Для любой женщины, безмерно желающей стать мамой, неудачи на протяжении многих лет оборачиваются трагедией. Казалось бы, в такие моменты и вера исчезает, и интерес к жизни куда-то улетучивается, и руки опускаются. Но с Екатериной Рождественской все произошло, словно по мановению волшебной палочки, к слову, забеременеть она не могла целых десять лет. Приехав в один из городов Индии, дочь известного поэта Роберта Рождественского по рекомендации индийского врача искупалась в Ганге, воды которой считаются священными среди местных жителей.
«Вот я и вышла на набережную, чтобы осмотреться. А тут уже народ места на ночь занял, город-то священный, едут со всей Индии. Так что на утро, с первыми, так сказать, лучами зимнего индийского солнца, я войду в священные, но не самые чистые воды Ганга, а месяцев через 10, в День независимости Индии, что характерно, у меня родится сын! Вот такая история… Моя история.»
Рассказ Рождественской воодушевил многих, потерявших надежду на чудо. Какие только не перепробуют методы, на какие только жертвы не пойдут женщины в погоне за материнством. Но при всем изобилии нетрадиционных способов все-таки не стоит забывать следовать предписаниям врача.
А телеведущей Анастасии Ивлеевой поездка в Индию не принесла ничего положительного и оставила лишь неприятные впечатления. Более того, девушка не осмелилась окунуться в Ганг, так как вода в нем на самом деле очень грязная, а местные жители, которые моются там, регулярно умирают от различных заболеваний.
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