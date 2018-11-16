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Новая жена Сергея Шнурова воспитывает мужа
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Новая жена Сергея Шнурова воспитывает мужа 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.RU
27-летняя Ольга взялась за воспитание мужа.
20 октября Сергей Шнуров тайно женился на 27-летней Ольге Абрамовой. Этот брак для артиста стал четвертым. Свадьба была стремительной и неожиданной для поклонников. Но, кажется, Сергей всем доволен. А сейчас же появилась информация о том, как проходит семейная жизнь пары. Если верить Telegram-каналу «Двойная сплошная», Ольга решила установить дома свои правила.
После свадьбы Ольга отобрала у Шнура то, что не успела вынести из дома Матильда — пароль от инстаграма. Теперь трижды лечившийся от алкоголизма певец утверждает у молодой жены стихи и мудрые мысли перед публикацией в инсте,
— гласит сообщение.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Кроме этого, если верить источникам, Ольга «отредактировала» и круг друзей артиста. Если раньше Шнуров общался с молодыми артистами, в частности, с рэпером Pharaoh, то теперь ему вход в дом Сергея закрыт.
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