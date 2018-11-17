Виктория Боня рассказала о страшной болезни

Виктория Боня разместила в своем паблике Инстаграм важный информационный пост. Она обратила внимание подписчиков на опасное заболевание, которым зачастую страдают молодые девушки.

Актриса рассказала, что здоровье близких для нее всегда на первом месте, поэтому она не может умолчать о проблеме. Все больше женщин заболевает раком шейки матки. От него каждый день погибает 17 россиянок. Опухоль вызывают вирусы папилломы, которые живут практически в каждом организме.

За границей от этого заболевания существуют прививки, а у нас пока медицина не может предложить адекватных средств профилактики. От этого вируса страдают и мужчины, но у них поражается ротовая полость.

Фанаты скептически отнеслись к сообщению Бони и идее вакцинации. Многие начали обсуждать медицинские проблемы и рассказывать о случаях тяжелых заболеваний.