Виктория Боня рассказала о страшной болезни 

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Как мама, а в первую очередь женщина, не могу обойти эту тему стороной! Ведь здоровье моих родных и близких всегда для меня на первом месте! И если оно может оказаться под угрозой, я приложу все усилия, чтобы предотвратить худшее. Одно из самых страшных заболеваний, которым сегодня все чаще болеют молодые девушки — рак шейки матки. В России каждый день оно уносит жизни 17 женщин! Но многие не знают, что его причина — вирус папилломы человека или ВПЧ. Он передается половым путем, и почти все заражаются им в течение своей жизни, иногда даже несколько раз. Конечно, ВПЧ может легко зайти и выйти из организма, но в какой-то момент может спровоцировать рак. А еще он опасен не только для женщин, но и для мужчин! В их случае ВПЧ — это риск рака ротоглотки и половых органов. От рака ротоглотки в России ежедневно умирают более 20 мужчин! Лекарства от ВПЧ не существует. Во многих странах, например, в Штатах, эта проблема уже много лет решается бесплатной вакцинацией подростков — как девочек, так и мальчиков. Дорогие, помните о рисках, заботьтесь о себе и здоровье своих детей и близких!