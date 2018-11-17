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Виктория Боня рассказала о страшной болезни
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Виктория Боня рассказала о страшной болезни 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @victoriabonya
Виктория Боня разместила в своем паблике Инстаграм важный информационный пост. Она обратила внимание подписчиков на опасное заболевание, которым зачастую страдают молодые девушки.
Актриса рассказала, что здоровье близких для нее всегда на первом месте, поэтому она не может умолчать о проблеме. Все больше женщин заболевает раком шейки матки. От него каждый день погибает 17 россиянок. Опухоль вызывают вирусы папилломы, которые живут практически в каждом организме.
За границей от этого заболевания существуют прививки, а у нас пока медицина не может предложить адекватных средств профилактики. От этого вируса страдают и мужчины, но у них поражается ротовая полость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как мама, а в первую очередь женщина, не могу обойти эту тему стороной! Ведь здоровье моих родных и близких всегда для меня на первом месте! И если оно может оказаться под угрозой, я приложу все усилия, чтобы предотвратить худшее. Одно из самых страшных заболеваний, которым сегодня все чаще болеют молодые девушки — рак шейки матки. В России каждый день оно уносит жизни 17 женщин! Но многие не знают, что его причина — вирус папилломы человека или ВПЧ. Он передается половым путем, и почти все заражаются им в течение своей жизни, иногда даже несколько раз. Конечно, ВПЧ может легко зайти и выйти из организма, но в какой-то момент может спровоцировать рак. А еще он опасен не только для женщин, но и для мужчин! В их случае ВПЧ — это риск рака ротоглотки и половых органов. От рака ротоглотки в России ежедневно умирают более 20 мужчин! Лекарства от ВПЧ не существует. Во многих странах, например, в Штатах, эта проблема уже много лет решается бесплатной вакцинацией подростков — как девочек, так и мальчиков. Дорогие, помните о рисках, заботьтесь о себе и здоровье своих детей и близких!

Публикация от  Victoria Bonya (@victoriabonya)

Фанаты скептически отнеслись к сообщению Бони и идее вакцинации. Многие начали обсуждать медицинские проблемы и рассказывать о случаях тяжелых заболеваний.
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