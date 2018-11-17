Подросшая дочь Хабенского произвела фурор в Сети

На обнародованном снимке Саша стоит в синей балетной пачке перед зеркалом. Наряд очень идет малышке.

"Рубрика "Хочу в Большой" #большойтеатр#пачка#детицветыжизни", — подписала фотографию Литвинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Рубрика «Хочу в Большой» #большойтеатр#пачка#детицветыжизни Публикация от Ольга Литвинова (@olga.litvinova.1) 28 Окт 2018 в 5:14 PDT Кадр произвел фурор. Поклонники пары растаяли от умиления. "Такая милота", "Мамина с папой радость. Прелестный ребенок! Пусть сбудутся у вас все мечты!" "Солнышко!", "Маленький цветочек", "Ох ты ж боже мой— фея Флорина чистой воды! В Большой так в Большой", — написали в комментариях к посту фанаты Хабенского.

Напомним, Константин Хабенский и Ольга Литвинова воспитывают двоих детей. Первая жена Анастасия родила актеру сына Ивана. Она умерла от рака в 2008 году. Летом 2016 года вторая жена Ольга подарила артисту дочь Александру. Говорят, дети много времени проводят в Испании, где Хабенский обзавелся недвижимостью.