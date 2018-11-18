Что известно о родном брате Аллы Пугачевой

Несмотря на то, что о личной жизни самой знаменитой певицы отечественной эстрады Аллы Пугачевой известно практически все, о существовании родного брата «примадонны» многие даже не подозревали по крайней мере до 2011 года. Именно тогда в средствах массовой информации появилась новость о смерти Евгения Пугачева

Выбрал профессию военного

Евгений Борисович Пугачев родился на год позже своей сестры Аллы, 7 апреля 1950-ого. Как пишет Федор Раззаков в своей книге «Алла Пугачева: рожденная в СССР», отец Евгения и Аллы целыми днями пропадал на работе, поэтому воспитанием детей занималась их мать. Известно, что Зинаида Архиповна мечтала о том, чтобы ее дочь стала пианисткой, а вот какие планы у нее были на сына неясно. Видимо, с выбором профессии молодой человек определился самостоятельно. Окончив школу, Евгений поступил в Горьковское военное училище, после которого он по распределению оказался в одной из подмосковных частей. Однако пробыл он там недолго. За дисциплинарный проступок Пугачева отослали на Семипалатинский ядерный полигон. Мужчина вернулся оттуда только через 7 лет. Однако несмотря на все перипетии, которые выпали на долю брата Пугачевой, он сумел-таки дослужиться до звания полковника.

Нелегкая жизнь брата примадонны

Даже выйдя в отставку, Евгений Борисович никогда не злоупотреблял положением своей сестры. Иногда, как признавался сам Пугачев, он просил деньги у певицы, но только в самых крайних случаях. В основном брат вокалистки жил на военную пенсию, несмотря на то, что его жизнь отнюдь нельзя было назвать легкой и беззаботной. В частности 1990-е годы умерла супруга Евгения Борисовича, и ему пришлось воспитывать 2-х детей в одиночку. Кроме смерти жены, вскоре семью посетила новая беда: младший сын Пугачева Влад пристрастился к наркотикам. Лечение племянника в клиниках оплачивала Алла Борисовна. Бороться с наркозависимостью Владу помогали и отец, и старший брат Артем, который работал простым водителем. Но всякий раз, выписавшись из больницы, молодой человек брался за старое.

Проблемы со здоровьем

Пугачева подкосила не только пагубное пристрастие сына, но и предательство новой супруги Любови. Та была моложе Евгения Борисовича почти на 25 лет. Первый инфаркт брат певицы перенес именно после ухода молодой жены, которая, прежде чем исчезнуть навсегда, взяла из квартиры мужа не только свои личные вещи, но и все сбережения Пугачева в сумме 150-ти тысяч рублей. Пугачева госпитализировали, и через некоторое время мужчина, казалось, пошел на поправку. По крайней мере, сам он был уверен в том, что справится с недугом. Однако в конце февраля 2011 года Пугачев снова стал жаловаться на плохое самочувствие. Лечащий врач порекомендовал ему лечь в больницу, что Евгений Борисович незамедлительно и сделал. В это время певица неизменно поддерживала и опекала брата. Она была рядом с Пугачевым и в последние часы его жизни. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. 21 февраля 2011 года 60-летний Евгений Борисович скончался.