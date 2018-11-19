Жена Газманова поделилась секретом семейного счастья

Второй брак известного эстрадного певца Олега Газманова оказался очень прочным. Он со своей супругой Мариной вместе уже более 20 лет. Пару часто спрашивают о секрете долгосрочного союза, но если артист предпочитает не распространяться на тему личной жизни, то его «вторая половина» не против откровений о семье. Она поделилась мыслями касаемо построения успешных отношений, дав понять, что все не так сложно, как кажется.

Личная жизнь Марины Муравьевой-Газмановой — яркий пример того, что людям, которым суждено быть вместе, все равно никуда друг от друга не деться. Впервые она встретилась с будущим мужем Олегом Газмановым в 18-летнем возрасте, но тогда артист был женат на матери своего старшего сына Родиона Ирине. Она вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя «МММ» Сергея Мавроди , и родила своего первенца Филиппа. После развода женщина вновь увиделась с давним знакомым, также ставшим к этому моменту свободным мужчиной, и у них завязался роман. Исполнитель считает сына своей любимой родным, у них также родилась общая дочь Марианна.

Жена Газманова не скрывает семейного счастья с певцом и уверена — дело в умении уступать и не гнуть свою линию, ведь супруг, которого жена всячески ущемляет, теряет интерес к покорению вершин и может удобно устроиться на диван в ожидании бутерброда. Она уверена, что лучше быть за спиной своего избранника, если есть такая счастливая возможность.

«С сильной женщиной, готовой занять вторую роль, мужчина становится всемогущим. Я не сразу это поняла и пыталась в силу своего характера доминировать неосознанно. Плюсов, кроме — будешь носить свои чемоданы сама, не было. Нужно не путать сильный характер и глупость от желания оставить за собой последнее слово».

Подписчики возлюбленной знаменитости интересуются и тем, как ей удается в свои 49 лет так хорошо выглядеть — лицо без морщин и девичья фигура восхищают многих. Муравьева-Газманова считает, что молодость связана с куражом. Марина занимается танцами и уверена, что женщины должны найти для себя хобби, которое бы помогало оставаться в тонусе. Для себя она открыла аргентинское танго, считая, что широкая гамма эмоций помогает сохранять блеск в глазах и юношеский задор.