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Анастасия Волочкова отбила отца у гражданской жены
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Анастасия Волочкова отбила отца у гражданской жены 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова, не афишируя свой приезд, прибыла в Санкт-Петербург в гости к отцу и увидела, что его квартира находится в неподходящем для проживания состоянии.
Как рассказывает сама балерина, эту квартиру она подарила папе десять лет назад и он проживал в ней вместе с женой и дочерью. Причиной визита стали слухи, дошедшие до Волочковой, о том, что Елена, супруга Юрия Волочкова, не только относится к нему неуважительно и грубо, но также позволяет себе бить его.
За прошедшие годы интерьер квартиры изрядно пострадал, в чем Волочкова склонна винить тоже свою мачеху. У женщин произошла крупная ссора, после чего мачеха Анастасии вместе со своей дочерью была вынуждена покинуть жилище. Затем балерина отправила родителя в клинику в Ленинградской области под присмотр специалистов, поскольку заключила, что мужчине необходимо срочное лечение.
Тем временем она занялась ремонтом жилого помещения. Нанятые строители переоборудовали его, обновили и починили все, что было необходимо, а также завезли новую мебель. Как заявляет Анастасия, Елена и ее дочь во многом жили за ее счет, не стесняясь частично забирать себе и пенсию Юрия.
Когда отец Волочковой вернулся в отреставрированное жилье, он был просто счастлив. Сама Анастасия не планирует запрещать Елене общаться с отцом, но теперь она организует, чтобы при этом всегда присутствовала сиделка.
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