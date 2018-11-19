8 однополых звездных пар, которые воспитывают детей

Кто-то ими восхищается, кто-то их обсуждает, а кто-то осуждает. Эти влюбленные никого не оставляют равнодушными.

«Летидор» не собирается рассуждать о морали и о том, что якобы правильно, а что не очень. В день рождения Джоди Фостер (19 ноября оскароносная актриса отпразднует 56-летие в компании своих двух сыновей и супруги) мы говорим о чувствах. О чувствах, которых в этих звездных семьях ничуть не меньше, чем у кого бы то ни было.

Джоди Фостер и Александра Хедисон

Каждый журналист знает, что если ему посчастливится взять интервью у Джоди Фостер, то оскароносная актриса, скорее всего, согласится беседовать только о творчестве, но никак ни о детях, их отце и своей личной жизни.

Звезда фильма «Молчание ягнят», «Комната страха» никогда не скрывала, что растит двух сыновей — Чарльза (родился летом 1998 года) и Кита (родился в конце сентября 2001 года).

Но вот о мужчине, который подарил ей счастье материнства, отмалчивается. Вернее, Фостер говорит, что объявит имя героя, когда ребятам исполнится 21 год.

С кем Джоди ходила на свидания, кому покупала подарки на Рождество, кто принимал непосредственное участие в воспитании ее детей, стало известно лишь в 2007 году. Тогда на премии, организованной изданием Hollywood Reporter, актриса высказалась о чувствах к… продюсеру Сидни Бернард, с которой, как оказалось, ее связывают давние чувства.

После этого признания отношения между женщинами дали трещину, и в течение нескольких лет Джоди Фостер встречалась со сценаристом Синди Морт.

Устав от постоянных домыслов вокруг своей личной жизни, актриса решилась на смелый шаг — в 2013 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Фостер открыто заявила о своих сексуальных предпочтениях. А спустя год двукратная обладательница золотой статуэтки «Оскар» вступила в официальный брак с актрисой и фотографом Александрой Хедисон.

Как складываются отношения между Чарльзом, Китом и их второй мамой, спросите вы. Что-то нам подсказывает, что Джоди, которая заявляет: «Ты плохая мать, если ты полностью зависима от своих детей и во всем пытаешься их контролировать», в состоянии поддерживать микроклимат в семье на режиме, подходящем каждому из ее любимых людей.

Рики Мартин и Джван Йосеф

Мы не знаем, любит ли Рики Мартин сенсации, но мы на сто процентов уверены в том, что у него получается их мастерски создавать. Судите сами: в 2000 году, когда его знаменитая песня Livin’ la Vida Loca разрывала все возможные хит-парады, телеведущая Барбара Уолтерс в прямом эфире настойчиво пыталась выяснить его сексуальную ориентацию — и это все при том, что певец на тот момент уже несколько лет состоял в отношениях с телеведущей Ребеккой де Альбой.

Кстати, о Ребекке. Насчет нее у Мартина были далеко идущие планы. В одном из интервью певец признавался, что собирался сделать предложение мексиканке, что они уже даже обсуждали будущих наследников.

Но в августе 2008 года наследников музыканту подарила не Ребекка, а суррогатная мать!

Спустя 2 года Мартин и вовсе шокировал общественность — счастливый отец Маттео и Валенсио публично сообщил о своей гомосексуальности.

Когда в 2014 году музыкант и экономист Карлос Гонсалес Абеллу расстались, Рики Мартин стал говорить в интервью, что ему нужен уже не просто друг, а муж, с которым он разделит счастье воспитания детей.

Такой человек появился в жизни пуэрториканца в 2016 году, и спустя почти 2 года художник Джван Йосеф стал законным супругом Рики Мартина.

Судя по совместным фото, которые иногда появляются в «Инстаграме» артиста, новый папа мальчишкам очень даже по душе. Так что мечта артиста о «еще четырех парах близнецов» (об этом Мартин заявил на церемонии вручении премии «Золотой Глобус» в январе 2018 года), вполне вероятно, скоро станет реальностью.

Синтия Никсон и Кристин Маринони

Вы удивитесь, но Кристин Маринони — первая женщина, с которой звезда сериала «Секс в большом городе» поцеловалась! Что уж говорить об интимных отношениях…

Вплоть до 2003 года Синтия Никсон была вполне счастлива в отношениях с английским профессором Дэнни Мозесом.

Мало того, актриса родила от своего возлюбленного двоих детей.

Но знакомство с активисткой образовательного движения Кристин Маринони (женщины встретились на протестной акции) изменила жизнь Никсон на 180 градусов.

Как признавалась актриса в интервью Radio Times, Маринони долго до конца не могла поверить, что Синтия решится на эти отношения:

"Когда мы начали видеться, Кристин ждала до последнего и боялась, что я запаникую: что будут значить такие отношения для меня лично и как они могут повлиять на мою карьеру. Но дело в том, что в каком-то смысле я не замечала, что она женщина. Окончательно она успокоилась, когда познакомилась с моей мамой".

Синтия Никсон не только познакомила свою избранницу с мамой. В 2011 году она подарила Кристин сына Макса, а спустя год женщины официально стали семьей.

Кстати, летом исполнительница роли Миранды в «Сексе в большом городе» рассказала своим поклонникам две новости: во-первых, ее старший сын сменил пол и из Саманты превратился в Самюэля, а во-вторых, молодой человек стал дипломированным специалистом.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Каждый влюбленный человек вам скажет, что самое великое счастье — это встретить человека, с которым ты можешь быть самим собой без каких-либо прикрас. Быть таковым с Ренатой Блауел у Элтона Джона не получилось — после 4 лет брака музыкант и звукорежиссер развелись.

Тогда, в 1988 году все СМИ писали, что, мол, это из-за расставания с женой Элтон Джон ударился во все тяжкие — стал принимать наркотики и прикладываться к бутылке с горячительным. Но на самом деле причина была более глобальной — музыкант пребывал в депрессии, потому что не мог окончательно понять, кто же он на самом деле, и с кем — с женщиной или мужчиной — он может быть по-настоящему счастлив.

Встреча с Дэвид Фернишем в 1993 году все расставила по своим местам.

Канадский кинопродюсер помог музыканту выбраться из лап вредных привычек и, по всей видимости, помог поверить в любовь.

21 декабря 2005 года в Виндзорском замке Элтон и Дэвид официально зарегистрировали свои отношения. Спустя 4 дня после пятой годовщины свадьбы у супругов родился первенец — сын Захарий, а в январе 2013 года на свет появился их второй наследник — Элайджа.

По случаю девятилетия супружеской жизни счастливые отцы повторили клятвы верности.

А в канун своего 70-летия в интервью People сэр Элтон Джон откровенно рассказал, что значит для него семья и дети:

"Наличие детей в семье имеет огромное значение, потому что касается их самих, а не тебя. Это величайшая вещь, которую можно узнать. Некоторые люди не хотят становиться родителями и чувствуют себя прекрасно — тоже так думал, пока в моей жизни не появились сыновья. Если бы я был на 15 лет моложе, то их у меня было бы еще двое или трое".

Сара Гилберт и Линда Перри

Каминг-аут Сара Гилберт совершила еще в 2010 году. Интересно, что на тот момент американская актриса уже 9 лет была в отношениях с кинопродюсером Эллисон Адлер , и женщины воспитывали двух общих детей — сына Леви (мальчика в октябре 2004 года родила Эллисон Адлер) и дочь Сойер (девочку в августе 2007 года родила Сара Гилберт).

Поэтому когда спустя три года после расставания с Адлер звезда сериала «Теория большого взрыва» в эфире одного популярного ток-шоу на CBS получила предложение руки и сердца от рок-певицы Линды Перри, мало кто удивился.

Весной 2014 года женщины официально оформили брак, а спустя несколько месяцев Сара подарила своей избраннице сына Родоса.

Интересно, что 2015 год стал для Сары Гилберт и Линды Перри в высшей степени плодотворным. Кроме того, что женщины стали мамами, они создали группу и записали детский музыкальный альбом!

Кстати, в создании альбома приняли участие старшие дети Гилберт. У вас еще остались вопросы о том, как ладят Леви и Сойер со своей третьей мамой?

Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка

Это в сериале «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис исполнил роль бабника Барни Стинсона. В жизни известный актер совсем не похож на своего экранного персонажа. Нет, он не хранил верность своей школьной подружке, несмотря на то, что постоянно был окружен голливудскими красотками. Девушки его в принципе особо не интересовали.

Харрис рассказал миру о своей ориентации в ноябре 2006 года — примерно в то время, когда он и Дэвид Бартка отпраздновали вторую годовщину отношений и обручились.

Правда, сыграть свадьбу влюбленные смогли только после принятия в Нью-Йорке закона о равенстве брака (закон вступил в силу в 2011 году). А случилось это в сентябре 2014 года, когда близнецам Харриса и Бартка было уже почти 4 года.

"Мы постоянно думали о детях. Впервые мы заговорили о них уже на первом свидании. Кроме того, мы не хотели, чтобы они появились слишком поздно: мы очень хотели, чтобы наши родители смогли насладиться процессом общения с внуками, чтобы они были достаточно молоды и активны для того, чтобы играть с детьми в мяч или гулять с ними, не пользуясь при этом ходунками",

— рассказывал Нил Патрик Харрис в интервью журналу о жизни секс-меньшинств Out Magazine в 2012 году.

Том Форд и Ричард Бакли

Перед вами пара, которая вместе уже 32 года! Да-да, все правильно. Кутюрье Том Форд и журналист Ричард Бакли встали встречаться еще в далеком 1986 году. Правда, официальное признание в гомосексуальности дизайнер сделал в 1997 году, рассказав журналисту одного из изданий, что у него и главного редактора журнала Vogue (версия для мужчин) серьезные отношения.

При всем этом в беседе с журналистом GQ Форд в 2014 году заявил, что у него были одинаково серьезные отношения как с женщинами, так и мужчинами, но подчеркнул, что он не считает себя бисексуалом:

Однозначно гей. Мне нравятся женщины. Но чаще меня привлекают мужчины. Хотя у меня и с женщинами все прекрасно получается. Между прочим, я нахожу секс с женщиной более естественным, чем с мужчиной.

Не будем подглядывать за Томом в замочную скважину. Скажем лишь, что когда в 2014 году Форд и Бакли официально оформили отношения, их сыну Александру Джону было уже два годика.

Мэтт Бомер и Саймон Холлс

Отчаявшийся в жизни богач в фильме «Время», стриптизер в комедии «СуперМайк», вампир в сериале «Американская история ужасов» — каждая из этих ролей Мэтта Бомера порождала все больше и больше разговоров вокруг сексуальной ориентации актера. При этом мужчина никак не комментировал свою личную жизнь.

Откровенное заявление Бомер сделал лишь в 2012 году. К слову, выбрал он для этого более чем подходящее место и время.

11 февраля Мэтт поднялся на сцену, где проходила гуманитарная церемония имени Стива Чейса и, держа в руках награду, произнес благодарственные слова в адрес… мужа и троих детей!

Да, это не розыгрыш! Актер Мэтт Бомер и публицист Саймон Холлс действительно женаты, у них подрастают трое сыновей — 13-летний Кит и 10-летние близнецы Волкер и Генри.