Звезды, злоупотребляющие фотошопом

Кажется, умение работать в фотошопе сегодня стало обязательным для знаменитостей. Иначе как объяснить, что на фотографиях, которые звёзды выкладывают в Инстаграм, они выглядят безупречно, а вот в реальности — немного иначе. Эти девушки явно преуспели в компьютерной обработке снимков, поэтому частенько разочаровывают поклонников при личной встрече.

1. Анна Семенович . Анна славится любовью к фотошопу, а фанаты регулярно уличают её в подделках фото. Если судить по Инстаграму певицы, она достигла идеальных форм и может наконец похвастаться стройностью. Впрочем, посмотрев на фотографии Семенович, сделанные другими людьми, этого не скажешь.

2. Ирина Дубцова . Ирина тоже давно ведёт борьбу с лишним весом. В последнее время поклонники не узнают любимицу, ведь на фотографиях она выглядит как модель. Правда, на снимках, которые публикуют журналы, Ирина почему-то предстаёт в ином виде.