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Звезды, злоупотребляющие фотошопом
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Звезды, злоупотребляющие фотошопом 

Рамблер 3 часа назад
Кажется, умение работать в фотошопе сегодня стало обязательным для знаменитостей. Иначе как объяснить, что на фотографиях, которые звёзды выкладывают в Инстаграм, они выглядят безупречно, а вот в реальности — немного иначе. Эти девушки явно преуспели в компьютерной обработке снимков, поэтому частенько разочаровывают поклонников при личной встрече.
1. Анна Семенович. Анна славится любовью к фотошопу, а фанаты регулярно уличают её в подделках фото. Если судить по Инстаграму певицы, она достигла идеальных форм и может наконец похвастаться стройностью. Впрочем, посмотрев на фотографии Семенович, сделанные другими людьми, этого не скажешь.
2. Ирина Дубцова. Ирина тоже давно ведёт борьбу с лишним весом. В последнее время поклонники не узнают любимицу, ведь на фотографиях она выглядит как модель. Правда, на снимках, которые публикуют журналы, Ирина почему-то предстаёт в ином виде.
3. Виктория Боня. Телеведущая любит радовать подписчиков эффектными позами и часто публикует снимки из спортзала. На них Виктория смотрится атлетичной красоткой с подтянутыми мышцами. Увы, на фото с фанатками фигура Виктории далека от совершенства.
Женский форум
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