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Сколько зарабатывают звезды на корпоративах
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Сколько зарабатывают Бузова, Киркоров и другие на новогодних корпоративах 

Я Покупаю + ещё 1 1 час назад
Не за горами Новый год — самое доходное время для звезд шоу-бизнеса. Сколько просят знаменитости за свое выступление на корпоративах?
Стали известны новогодние гонорары звезд отечественного шоу-бизнеса и футбола. Лидирует заслуженный артист России Григорий Лепс: приглашение на праздник обойдется в девять миллионов рублей. Правда, Лепс отдельно оговаривает количество песен — развлекать присутствующих весь вечер пением он не намерен, а свой хит «Рюмка водки» он согласен исполнить не более двух раз!
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На втором месте лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров: его можно позвать на корпоратив за 7,5 миллионов рублей, а если праздник планируется в последних числах декабря, то придется дополнительно выложить еще пару миллионов.
Филипп Киркоров готов веселить гостей за шесть миллионов рублей, Светлана Лобода требует такую же сумму. Дмитрий Нагиев станет ведущим мероприятия за четыре миллиона рублей, во столько же оценивают свое выступление Ани Лорак и Полина Гагарина.
А вот встретить Новый год в компании Ольги Бузовой стоит всего два миллиона. Правда, если вы захотите услышать в ее исполнении бессмертный хит «Мало половин», нужно будет доплатить еще пятьсот тысяч рублей. Поностальгировать и послушать песню «Потому что есть Алешка у тебя» вместе с группой «Руки Вверх!» можно за те же два миллиона.
На пике популярности Евгений Петросян: после скандального развода с Еленой Степаненко акции Евгения Вагановича взлетели. Он готов шутить весь вечер всего за один миллион рублей.
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После чемпионата мира по футболу, который прошел в этом году в России, стало модным приглашать на вечеринки игроков сборной России. По словам директора event-агентства Олега Давыдова, гонорары спортсменов сопоставимы с заработком популярных звезд российской эстрады.
Многие хотят видеть на своем празднике капитана сборной РФ Артема Дзюбу, но менеджер футболиста отметил, что на частных мероприятиях спортсмен не работает.
А кого из звезд хотели бы позвать вы на новогодний корпоратив?
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