Подробности жизни исчезнувшей звезды «Дома-2»

Интимные подробности жизни внезапно исчезнувшей звезды «Дома-2»

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Камилла Галеева рассказала о том, как сложилась ее жизнь после участия в шоу. Женщина воспитывает с супругом пятилетнюю дочь.

После проекта Камилла решила уйти из российского шоу-бизнеса и посвятить себя семье. Сейчас она путешествует по всему миру вместе с мужем и пятилетней дочерью. Основной заработок женщине приносит организация арт-вечеринок и частных мероприятий разного уровня. Кроме того, Галеева проводит мотивационные тренинг-путешествия, во время которых помогает людям обрести свое предназначение. "Люблю показывать людям их красоту и индивидуальную ценность, раздвигая границы ограничивающих их убеждений", — поделилась она.

Камилла также рассказала, что в прошлом стыдилась своего участия в проекте "Дом-2", однако теперь это чувство покинуло ее. "Да, я раньше говорила, что стесняюсь прошлого на проекте, но сейчас я изменилась. Я уже не та, что была вчера. И стыд за свое прошлое покинул меня безвозвратно. Нет, мне не стыдно! И более того, я принимаю все то, что случилось со мной на проекте", — сообщила она в интервью изданию "СтарХит"

Камилла могла бы вновь появиться на телепроекте, если бы ей разрешили делать все, что она захочет. "Я была бы готова вернуться, но только в случае, если мне дадут полную свободу делать и говорить то, что я хочу. Приходить туда и уходить оттуда тогда, когда я хочу, а этого не будет", — рассказала она.

Сейчас Галеева планирует и дальше заниматься организацией мероприятий и помогать людям "раскрывать свой потенциал, свою уникальность и красоту" через тренинги. Камилла также пообещала, что скоро запустит мотивационный проект, который будет доступен широкой аудитории.