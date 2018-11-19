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Певцы со спорными талантами
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Певцы со спорными талантами 

Рамблер 8 часов назад
Если вы считаете, что кое-кто из нынешних поп-звёзд бесталанен и не умеет петь, вы недалеки от истины. Некоторые исполнители начисто лишены вокальных данных, но это почему-то не мешает им быть кумирами миллионов.
1. Ники Минаж. Музыку Ники называют скучной и банальной, голос неестественным, а образ — агрессивно-сексуальным. Ухудшают мнение о певице и эпатажные выходки, которые она себе позволяет.
2. Бритни Спирс. Бритни Спирс — одна из самых ярких звёзд мирового шоу-бизнеса. Кажется удивительным, но её первый хит Baby One More Time был выпущен почти 20 лет назад, в 1999 году. Бритни до сих по выступает, хотя по поводу её голоса у профессионалов есть большие сомнения. Специалисты называют вокал Спирс слабым и гнусавым и регулярно обвиняют в компьютерной обработке и использовании фонограммы на концертах.
3. Йоко Оно. Йоко начинала как художница-авангардистка, а после потери звёздного супруга Джона Леннона решила делать карьеру и как певица. Конечно, музыка и исполнение Оно не идут ни в какое сравнение с композициями The Beatles. Музыка Йоко отличается экспериментальной направленностью и неровно воспринимается при живом исполнении. Сложно говорить о наличии вокальных способностей у Оно, которая уже отметила 85-летний юбилей, однако и у неё есть поклонники.
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