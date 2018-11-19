Ярмольник женился на возлюбленной Высоцкого

Популярность актёру Леониду Ярмольнику принесла миниатюра «Цыплёнок табака», которую он показал на передаче «Вокруг смеха». После этого лицо артиста стало узнаваемым, зрители полюбили его, а режиссёры стали предлагать роли. Но к тому моменту Ярмольник был уже известен в театральной среде, после окончания училища Щукина он работал в Театре на Таганке. Там Леонид не только познакомился с Владимиром Высоцким, но и нашёл первую супругу. Она была старше Леонида на 7 лет, но ни это обстоятельство, ни факт того, что она в момент встречи с Ярмольником была замужем за актёром Владимиром Ильиным , не помешал влюблённым сойтись и жить вместе. Пару разбила трагедия, случившаяся через несколько лет. Но расставшись с первой женой и недолго побыв во втором браке, Леонид встретил женщину, с которой решил связать жизнь навсегда. Супруги живут в браке уже 35 лет, но до того, как стать женой Ярмольника, Оксана Афанасьева тоже пережила трагическую любовь. Её возлюбленным был Владимир Высоцкий и, по слухам, именно она была рядом с поэтом и певцом в последние часы его жизни.

Смотрите ролик и узнайте ещё больше подробностей о семейной жизни Леонида и Оксаны.