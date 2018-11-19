Решетова пожаловалась, что мыла полы с семи лет

Невеста Тимати объяснила, почему не убирается у него дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 18 Ноя 2018 в 5:44 PST Модель решила показать интернет-аудитории, что вне гламурной жизни она тоже обычный человек, и поделилась в сети фотографией с кухни своего возлюбленного в момент, когда готовит салат. Снимок Настя подписала хэштегом «бытовушка».

Девушки кинулись рассматривать кухню Тимати и возмутились количеством грязной посуды в раковине, а также самим видом модели. Готовить с распущенными волосами и нарядной — это скорее опять про гламур, но точно не про реальный быт.

Когда невесту Тимати в сотый раз упрекнули за немытые тарелки, она не выдержала и ответила обидчикам.

«Зачем мне это делать, если для этих забот есть отдельные люди? Я достаточно в своей жизни перемыла полов и посуды. Каждый день занималась этим с того момента, как стукнуло 7 лет. Уж поверьте, мне не в диковинку этим заниматься», — написала Настя и еще больше разозлила подписчиц.

Фолловеры восприняли ее слова как хвастовство и отчитали Решетову за такое поведение. В детстве все помогали мамам на кухне, в том, что ребенок помыл за собой тарелку, нет ничего сверхъестественного и героического, а вот указывать, что уборка на кухне — не твоя забота, для этого есть отдельные люди, — это как минимум некрасиво.

Внешний вид модели тоже не давал фанатам покоя. Некоторые даже предположили, что на самом деле Настя не готовила, а просто сфотографировалась на кухне с салатом, который на деле нарезали еще какие-то отдельные люди. Ну не будет обычная домохозяйка заниматься такими делами в кружевном боди и с распущенными волосами.

Но нашлись и те, кто свою любимицу защитил и ответил хейтерам, что было бы удивительно, если бы при таком женихе, как Тимати, у которого с деньгами все в порядке, Решетова сама намывала тарелки. Все-таки она звезда, а не среднестатистическая домохозяйка, да и профессия обязывает ее в любых условиях выглядеть на все сто.