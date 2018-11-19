Откровенные фото Рудовой вызвали шквал критики

Откровенные фото Натальи Рудовой вызвали шквал критики

Instagram звезды сериала «Татьянин день» чуть более, чем полностью, заполнен фото и видео откровенного содержания. Теперь же актриса превзошла саму себя и опубликовала кадры, которые возмутили пользователей Сети.

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«Истина: если дама одинока и хочет замуж, то ее декольте спускается до пят, а трусы превращаются в ниточки», «Сорок лет, а счастья нет», «Ну надо же подать себя повыгоднее, вот и фото такие», «А вдруг кто клюнет на увядающие прелести», «Бедная ж вы наша, как же напоказ все. Ну вдруг кто польстится», — комментируют подписчики Рудовой.

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О личной жизни Натальи Рудовой ходит множество слухов. Благодаря запоминающейся и эффектной внешности актрисы ей приписывают романы с коллегами по съемочной площадке. Так, поговаривают, что в 2007 году у актрисы случились кратковременные отношения с актером Кириллом Сафоновым

yapokupayu

Одно время журналисты писали о возможном романе артистки с певцом Дмитрием Колдуном . Сама же Наталья не раз заявляла, что еще не готова к замужеству и серьезным отношениям. Актриса предпочитает проводить время в клубах и танцевальных площадках, веселясь с друзьями.

yapokupayu

Как вы считаете, это перебор или вполне нормальные фотографии девушки, не обремененной узами брака?