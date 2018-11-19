Сестра Меган Маркл раскрыла тайны герцогини Сассекской

Сестра Меган Марк по имени Саманта посвятила ей книгу. В произведении родственница герцогини Сассекской пообещала раскрыть все тайны супруги британского принца Гарри , сообщает сайт "Дни.ру".

На страницах мемуаров, получивших название "В тени герцогини", собраны факты о жизни семьи Маркл. Саманта пообещала рассказать, как замужество Меган повлияло на жизнь ее родственников. Отдельная глава посвящена отношениям герцогини с отцом.

По словам Саманты, после выхода книги мир узнает истинное лицо Меган. Произведение уже готово к публикации, однако издатель решил отложить выпуск до рождения первенца герцогини.

Ранее попытку раскрыть секреты Меган Маркл предпринял ее племянник Тайлер Дули. Он выступил на телевидении, заявив, что брак его тети с принцев Гарри, привел к размолвкам в семействе новоиспеченной герцогини. В частности, ее родственники были обескуражены, не получив приглашения на торжество.