Николь Кидман хотела стать монахиней

Далеко не все певцы, актеры, телеведущие и другие представители шоу-бизнеса мечтали о мировой славе, выступлениях на сцене и огромных гонорарах. Многие признаются, что ожидали добиться намного меньшего, чем получили в итоге. Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что планировала связать жизнь со служением церкви и вовсе не стремилась сниматься в кино.

Откровения знаменитостей иной раз заставляют задуматься о том, какие невероятные события могут быть посланы судьбой. Оскароносная Николь Кидман рассказала о своем прошлом в недавнем интервью для журнала Allure, для которого также снялась в интересной фотосессии. 51-летняя звезда «Холодной горы» назвала себя очень религиозным человеком и подчеркнула веру в Бога.

«Я хотела стать монахиней. Как видите, я пошла не этим путем, но меня очень тянуло к нему. Но в итоге не пожалела».

Австралийка также поразила откровением об отношении к славе. Оказывается, она вовсе не считает себя кинозвездой, а просто актрисой. «Суперстар», по ее мнению, — это певица Бейонсе. Николь также отметила свой своеобразный вкус в выборе ролей — ей нравится примерять разные образы и она работает над каждым так же упорно, как и 30 лет назад. За последний год она сыграла жену пастора (фильм «Исчезнувший мальчик»), бывшего полицейского («Разрушитель») и маму главного героя в ленте «Аквамен».

Поклонники Кидман очень рады, что она стала актрисой, ведь в противном случае удивительные способности так и остались бы скрытыми, и мир не увидел бы всех граней ее таланта. Николь считают мастером перевоплощения, причем она вовсе не стесняется ухудшать свою внешность в кадре, как это было в фильме «Часы», где она играла писательницу Вирджинию Вульф.

Что касается недавних ролей, стройная блондинка заметно «состарилась» для «Разрушителя» — обилие морщин и седеющие волосы изменили ее облик практически до неузнаваемости. Но старания кинодивы на съемочной площадке получают высокие оценки — неделю назад на 22-й ежегодной премии Hollywood Film Awards она удостоилась очередной награды за выдающиеся достижения в карьере.