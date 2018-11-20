Звездные дети, которые были замешаны в скандалах

Формула проста: чем более знамениты твои родители, тем резонанснее истории, в которые ты попадаешь.

Мы уже писали о шокирующих скандалах, в которых замешаны дети зарубежных звезд. В день рождения старшего сына Марии Шукшиной (20 ноября Макар Касаткин отпразднует 21-летие) «Летидор» решил вспомнить о наследниках наших знаменитых соотечественников, которые в свое время отметились в «нехороших» историях.

Елизавета, дочь Дмитрия Пескова

Instagram@stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента РФ вполне может претендовать за звание «девушка-скандал». Не думайте, Елизавета Пескова не бегала голышом по улицам столицы и не была замечена папарацци в нетрезвом состоянии и даже не сливала в интернет личные фотографии. Девушка просто периодически публикует в своем «Инстаграме» рассуждения о жизни в нашей стране и за рубежом.

Но скандалом обернулись не резонансные высказывания Песковой о музеях в России или качестве образования, а ее колонка для Forbes в сентябре 2017 года, где девушка рассуждала о том, сможет ли дистанционное образование вытеснить классическое.

Как оказалось, текст колонки Елизаветы Песковой для уважаемого издания не отличался оригинальностью.

Фрагменты текста были позаимствованы из разных источников без соответствующей ссылки на них. После обвинений в плагиате текст был удален с сайта, а затем через какое-то время снова появился, но уже с проставленными ссылками.

Сегодня день самого дорогого мне человека, которым нельзя не восхищаться, с которого я беру пример! Папа, мне с тобой точно по жизни повезло больше всех!

Любопытно, но после скандала дочь Дмитрия Пескова удалила свой аккаунт в «Инстаграме» и восстановила его лишь спустя месяц, опубликовав в нем поздравление для отца по случаю его 50-летнего юбилея.

Николай, сын Яны Рудковской

В конце ноября 2017 года кошелек среднего сына Яны Рудковской стал тоньше на 155 тысяч рублей. Скандальности этой ситуации добавляет тот факт, что Николай Батурин был обворован загадочным образом.

Дело в том, что Николай, который получил от родителей крупную сумму денег, вместе с друзьями отправился в один из столичных баров. Ребята выпивали, молодой человек не скрывал, что у него с собой пачка банкнот.

Потом сыну звездного продюсера стало нехорошо, да и к тому же его карманы опустели.

Сами понимаете, на кого пали подозрения…

Как сообщал РЕН-ТВ, звездная мама подала заявление в полицию, указав, что 150 тысяч рублей из указанной суммы Батурин должен был передать продюсеру на запись новой песни, а оставшимися деньгами мог распоряжаться по собственному усмотрению.

К слову, Рудковская обратилась в полицию лишь в начале декабря. По всей видимости, звездная мама надеялась, что ситуация разрешится без вмешательства правоохранительных органов . Но этого не произошло.

Интересно, что многие были недовольны решением Яны Рудковской.

Кто-то счел, что такая сумма не является существенной для продюсера, кто-то поставил под сомнение факт кражи, предполагая, что молодые люди просто хорошо провели время, потратив на развлечения эти деньги.

Поклонники звездной семьи знают, как ответственно супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко относится к работе и зарабатыванию денег. Так что даже если предположить, что домыслы людей верны, «Летидор» на сто процентов уверен, что ничего подобного больше не повторится.

Макар, сын Марии Шукшиной

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О расставании часто говорят «Прошла любовь, завяли помидоры». В случае с Макаром Касаткиным и его девушкой Фрейей Зильбер можно добавить, что любовь не только прошла, и помидоры не только завяли, но и садовник разбушевался. В данном случае шум подняла возлюбленная старшего сына Марии Шукшиной.

Беременная девушка подала в полицию заявление, в котором обвиняла Макара Касаткина в том, что тот поднимал на ее руку. Кроме того, Зильбер указала, что дома у молодого человека хранятся запрещенные вещества! Об этом девушка рассказала в октябре 2017 года на ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Стоит ли говорить, что актриса Мария Шукшина была в шоке от такого поворота событий?

Будущая мама с завидной регулярностью посещала различные ток-шоу, рассказывая историю своего несложившегося счастья (девушка говорила, что Макар якобы не хочет становиться отцом и в принципе сомневается, его ли это ребенок), но сам Касаткин и его знаменитая мама хранили молчание.

В конце апреля Зильбер родила сына Марка (к слову, малыш — не первый ребенок девушки, у нее уже есть дочь), а в июле после положительного результата ДНК-теста Мария Шукшина признала маленького внука.

Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведенной в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно,

— написала новоиспеченная бабушка в своем «Инстаграме».

Филипп, сын Олега Газманова

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Младший сын Олега Газманова и Макар Касаткин ровесники (29 ноября Филипп отметит свой 21-й день рождения), но по сравнению со скандалом, в котором оказался сын Марии Шукшиной, неприятность юного Газманова, как говорится, яйца выеденного не стоит.

Неприятность Филиппа Газманова, а точнее урон, который он понес в январе 2018 года, облегчила кошелек молодого человека примерно на 360 тысяч рублей!

Нет, Филипп не кутил в ночном клубе, он просто отправился за покупками в один из столичных торговых центров. К сожалению, шопинг не порадовал парня обновками — его обокрали.

А помимо дорогого кошелька с весьма солидной суммой Филипп лишился и документов.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Но, так как пропажу Газманов заметил лишь на следующее утро после случившегося, надежды на благополучное разрешение ситуации мало.

Разумеется, поклонники сразу стали судачить о том, откуда у 20-летнего парня такая солидная сумма денег и зачем он ходит по магазинам с кошельком, туго набитым наличными.

Впрочем, это далеко не первый скандал, в который угодил молодой человек.

Напомним, два года назад Филипп Газманов наделал шуму своими полуобнаженными кадрами для одного из модельных агентств (к слову, как и Олег Газманов, со спортом Филипп на ты).

Тогда за Филиппа заступился его отец. Олег Михайлович в своем «Инстаграме» опубликовал одну из эффектных фотографий парня и написал:

«Младший молодец! Слушался папу, делал зарядку и упражнения. И не заметили, как пресс появился».

Дарья, дочь Олега Тинькова

Instagram@drinkingwithdasha

В марте 2018 года в скандал угодила дочь российского предпринимателя Олега Тинькова. Точнее, 25-летняя Дарья, которая проживает в Лондоне, сама этот скандал создала. Как это часто бывает в нашем современном мире, произошло это из-за публикации в «Инстаграме».

В своем посте девушка высказалась относительно сложившейся ситуации между Москвой и Лондоном после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Тинькова отметила, что ей стыдно в данный момент называть себя русской.

И намекнула, что в этом виноват «один человек», кто управляет страной.

Не утруждайте себя поисками этой скандальной публикации. Дочь основателя и председателя Совета директоров « Тинькофф Банка » вскоре удалила пост. Однако многие СМИ и читатели успели сделать соответствующий скриншот.

Разумеется, соотечественники девушки были раздосадованы тем, что она стыдится своей Родины. А многие обвиняли дочь предпринимателя в том, что она решила удалить «свой крик души».