Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе

Артист Дмитрий Исаев , больше всего запомнившийся аудитории по роли цесаревича Александра II в сериале «Бедная Настя», в эфире телепередачи «Судьба человека» рассказал о драме в личной жизни. Запись эфира была опубликована на YouTube.

Сейчас актер женат на Оксане Рожок , бывшей танцовщице, и счастлив в браке. Но по-настоящему тяжелым вышел развод с Инной, его бывшей супругой, обвинявшей его в предательстве.

— Расставание было неизбежным,

— рассказал Дмитрий Исаев.

По словам бывшей супруги актера, она спасла его от алкоголизма и творческого кризиса, приобретая дорогостоящие лекарства. В ответ на это Дмитрий Исаев сообщил, что подобный подход не помогал ему, но на текущий момент он избавился от вредных привычек.

Сейчас актер не общается с бывшей супругой. Но, по его словам, именно благодаря такому болезненному расставанию он обрел счастье рядом с Оксаной.