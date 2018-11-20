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Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе
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Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Артист Дмитрий Исаев, больше всего запомнившийся аудитории по роли цесаревича Александра II в сериале «Бедная Настя», в эфире телепередачи «Судьба человека» рассказал о драме в личной жизни. Запись эфира была опубликована на YouTube.
Сейчас актер женат на Оксане Рожок, бывшей танцовщице, и счастлив в браке. Но по-настоящему тяжелым вышел развод с Инной, его бывшей супругой, обвинявшей его в предательстве.
— Расставание было неизбежным,
— рассказал Дмитрий Исаев.
По словам бывшей супруги актера, она спасла его от алкоголизма и творческого кризиса, приобретая дорогостоящие лекарства. В ответ на это Дмитрий Исаев сообщил, что подобный подход не помогал ему, но на текущий момент он избавился от вредных привычек.
Сейчас актер не общается с бывшей супругой. Но, по его словам, именно благодаря такому болезненному расставанию он обрел счастье рядом с Оксаной.
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