Лариса Гузеева рассказала о зависти к коллегам

Поздняя осень заставляет хандрить даже тех, чья жизнь многим кажется сказкой.

«Ничего не происходит: работа-дом, как у большинства. Иногда посмотрю страницы коллег— сплошной праздник! Как удается…»,

— пожаловалась Лариса Гузеева в своем блоге.