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Гузеева рассказала о зависти к коллегам
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Лариса Гузеева рассказала о зависти к коллегам 

Passion.ru 4 часа назад
59-летняя Лариса Гузеева пожаловалась на скуку.
Поздняя осень заставляет хандрить даже тех, чья жизнь многим кажется сказкой.
«Ничего не происходит: работа-дом, как у большинства. Иногда посмотрю страницы коллег— сплошной праздник! Как удается…»,
— пожаловалась Лариса Гузеева в своем блоге.
«Они врут) у них тоже работа-дом)», «Сплошной праздник — только видимость.. Вы сами все знаете», «Это проблема инета, соц сетей! Есть исследование, что люди считают себя несчастнее, когда смотрят что в соцсетях у других праздник. Вам так кажется просто. Миллионы россиян хотели бы вести программу на Первом. Поэтому дом — работа вполне неплохо», «Ключевое слово: работа. Многие о ней мечтают. Пусть будет работа и ничего не происходит», «Лариса, у Вас работа как праздник!», «Красивая Вы! Хотя и уставшая», «Лариса, вы украшаете передачу», «Лариса, Вы трудяга. А вечные праздники у бездельников», «Скажите, а вам тоже надоедает работа? Или такая работа не может надоесть… Все таки съемки, что-то новое наверно каждый день?», «Вам ли грустить!?У Вас такая интересная работа!», «Ирина Хакамада сказала однажды такую фразу:когда ничего не происходит-не переживайте, это готовится бульон будущего», — обсуждают подписчики.
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