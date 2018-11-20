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10 опасных бьюти-фокусов звезд
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10 опасных бьюти-фокусов звезд 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Может ли детская присыпка заменить сухой шампунь, почему лучше не повторять диету Мэрайи Кэри и как Зои Салдана использует майонез? BeautyHack собрал странные звездные бьюти-фокусы, которые лучше не повторять.

Мэрайя Кэри + лосось с каперсами

Мэрайя Кэри — любительница откровенных нарядов и глубоких декольте. Склонной от природы к полноте певице приходится регулярно бороться с лишними килограммами. Иногда в ход идут запрещенные приемы: уменьшение желудка и странные диеты.
BeautyHack.ru
Кстати, о последних. В беседе с журналистами Мэрайя рассказала, что несколько месяцев питалась только двумя продуктами: лососем и каперсами. Не берите с нее пример. Такая система питания опасна для здоровья. При несоблюдении баланса КБЖУ и нехватке витаминов и микроэлементов в рационе пострадают волосы, ногти, кожа и организм, в целом.

Зои Салдана + майонез

У Зои красивые и густые волосы, глядя на которые можно только завистливо вздыхать. Актриса говорит: ее секрет — майонез. Именно его она наносит на волосы в качестве маски, оставляя на 15-30 минут.
BeautyHack.ru
Сомнительный рецепт. Точнее, бесполезный. Чтобы «встроиться» в пустые участки под чешуйками, молекулы белка должны быть маленькими. Этого можно добиться только путем гидролизации. Вряд ли у Зои дома стоит промышленный блендер для этих целей.

Сьюки Уотерхаус + Соса-Соla

Американская актриса и звезда фильма «Дивергент Глава 2: Инсургент» призналась, что делает укладку с Соса-Соla. С помощью газированного напитка она придает прядям текстуру и создает эффект «пляжных» локонов.
BeautyHack.ru
Во-первых, вам вряд ли будет комфортно после такого стайлинга. Во-вторых, Соса-Соla пересушивает пряди и может стать причиной ломкости. Если этого недостаточно, вспомните, что с помощью газировки очищают чайники от накипи, и представьте, что происходит с вашими волосами после их воздействия.

Кейт Мосс + ледяная купель

Именно такой странный способ Кейт выбрала для борьбы с возрастными изменениями кожи. Каждое утро модель добавляет кубики льда в таз с холодной водой и окунает голову. По словам Кейт, это придает тонус и сужает поры.
BeautyHack.ru
Частично, это так. Но ледяная вода подходит только тем, у кого жирный тип кожи. Кроме того, есть большой шанс простудиться или заработать невралгию.

Леди Гага + скотч

Королева эпатажа использует скотч, чтобы подтянуть кожу и избавиться от мимических морщин. Этот способ помогает добиться эффекта лифтинга (по крайней мере, Леди Гага так думает).
BeautyHack.ru
Забудьте это немедленно! Скотч нарушает кровообращение и обменные процессы. Он может вызывать аллергические реакции со стороны кожи. Стоит ли говорить, что удалить его без болевых ощущений — миссия невыполнимая?

Бейонсе + канцелярский клей

Визажист Бейонсе рассказал: певица использует канцелярский клей для фиксации бровей. По его словам, он легко удаляется обычной водой и не наносит вреда.
BeautyHack.ru
Плохой фокус. Опасный. Компоненты клея могут быть токсичными — к гадалке не ходи. Вряд ли состав этого средства прошел дерматологический контроль. О секретах макияжа звезды мы писали тут.

Анджелина Джоли + детская присыпка

Анджелина использует присыпку для придания прикорневого объема и свежести волосам.
BeautyHack.ru
Справедливости ради: схема действительно рабочая, когда нет сухого шампуня. Но лучше не делать это регулярно. Присыпка сушит кожу головы и может спровоцировать шелушения.

Наоми Кэмпбелл + кайенский перец

Секрет стройности модели — лимонад, который она готовит из лимона и кайенского перца. По ее словам, это отличный детокс и быстрый способ похудеть.
BeautyHack.ru
А еще — причина обострения гастрита и других неприятных последствий со стороны ЖКТ. Только ПП!

Кайли Дженнер + Гарра Руфа

Нет, она не ест этих малюсеньких обитателей моря. Кайли делает с их помощью педикюр. Гарра Руфа съедают омертвевшие частицы кожи, возвращая пяткам младенческую гладкость.
BeautyHack.ru
Все бы хорошо, только стерильность и безопасность процедуры никто гарантировать не может.

Риз Уизерспун + детское питание

Да, и Риз тоже однажды встала на «кривую» дорожку к похудению. После родов Уизерспун решила вернуть фигуру, скупая в отделах детского питания баночки с кашами и фруктово-овощными пюре.
BeautyHack.ru
Актриса искренне считала: в них мало калорий и содержатся все необходимые организму микро— и макроэлементы. У взрослого организма другие потребности. Кашек, как в детстве, увы, недостаточно для поддержания молодости и красоты.
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