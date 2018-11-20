Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. В список вошли всего 10 фамилий, первая пятерка представлена американскими исполнительницами.
Рейтинг возглавила Кэти Перри. С июня 2017 по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.
Львиную долю дохода певице принес ее гастрольный тур в поддержку альбома Witness. За каждый концерт она зарабатывала примерно по 1 млн долларов.
На втором месте Тейлор Свифт (80 млн долларов). В прошлом году она выпустила альбом Reputation, за первую неделю было куплено более двух миллионов копий пластинки.
На третьем месте Бейонсе (60 млн долларов), у которой в этом году вышел альбом Everything Is Love — первая совместная работа с супругом Jay-Z. Год назад певица возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.
Далее идут Пинк (52 млн долларов), Леди Гага (50 млн), Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн).
На восьмом месте рейтинга расположилась немецкая певица Хелена Фишер (32 млн). Она родилась в 1984 году в Красноярске в семье потомков поволжских немцев. В 1988 года семья Фишер эмигрировала в Германию.
На девятом месте рейтинга канадская певица Селин Дион (31 млн).
Замыкает список американская певица Бритни Спирс (30 млн).