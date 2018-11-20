Ещё
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 

Инфо 24 4 часа назад
Фото: Инфо 24
Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. В список вошли всего 10 фамилий, первая пятерка представлена американскими исполнительницами.
Рейтинг возглавила Кэти Перри. С июня 2017 по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.
Львиную долю дохода певице принес ее гастрольный тур в поддержку альбома Witness. За каждый концерт она зарабатывала примерно по 1 млн долларов.
На втором месте Тейлор Свифт (80 млн долларов). В прошлом году она выпустила альбом Reputation, за первую неделю было куплено более двух миллионов копий пластинки.
На третьем месте Бейонсе (60 млн долларов), у которой в этом году вышел альбом Everything Is Love — первая совместная работа с супругом Jay-Z. Год назад певица возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.
Далее идут Пинк (52 млн долларов), Леди Гага (50 млн), Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн).
На восьмом месте рейтинга расположилась немецкая певица Хелена Фишер (32 млн). Она родилась в 1984 году в Красноярске в семье потомков поволжских немцев. В 1988 года семья Фишер эмигрировала в Германию.
На девятом месте рейтинга канадская певица Селин Дион (31 млн).
Замыкает список американская певица Бритни Спирс (30 млн).
Инфо 24: последние новости
«Пикассо бы оценил»: охрана Лувра выгнала посетительницу из-за декольте В России предложили ввести акциз на колбасу и сосиски В России создадут совет по защите семьи и детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: как выгнать дочь из квартиры123
Самая одинокая британка ищет мужчину уже 10 лет
Стоит ли заводить молодого любовника45
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Как выглядят российские знаменитости без макияжа5
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
05:02
Самые миниатюрные российские звезды
Звёзды Красота
04:26
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Звёзды
05:14
Звезды, чей возраст не угадать
Красота Звёзды
06:48
Любопытные факты о мужском теле
Здоровье Психология
02:38
Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе
Звёзды
03:06
Несложные советы: правильный список домашних дел
Дом и сад
01:57
Стать Барби: англичанке в губы ввели детское масло
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение