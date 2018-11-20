Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. В список вошли всего 10 фамилий, первая пятерка представлена американскими исполнительницами.

Рейтинг возглавила Кэти Перри. С июня 2017 по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.

Львиную долю дохода певице принес ее гастрольный тур в поддержку альбома Witness. За каждый концерт она зарабатывала примерно по 1 млн долларов.

На втором месте Тейлор Свифт (80 млн долларов). В прошлом году она выпустила альбом Reputation, за первую неделю было куплено более двух миллионов копий пластинки.

На третьем месте Бейонсе (60 млн долларов), у которой в этом году вышел альбом Everything Is Love — первая совместная работа с супругом Jay-Z. Год назад певица возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых певиц.

На восьмом месте рейтинга расположилась немецкая певица Хелена Фишер (32 млн). Она родилась в 1984 году в Красноярске в семье потомков поволжских немцев. В 1988 года семья Фишер эмигрировала в Германию.

На девятом месте рейтинга канадская певица Селин Дион (31 млн).