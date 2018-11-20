Актер Сергей Астахов поведал о романе с учительницей

Популярный актер российского театра и кино Сергей Астахов рассказал телеканалу «МИР 24» о своем романе с учительницей начальных классов. Свою гражданскую жену он встретил на дискотеке.

«Мы пришли в бар с друзьями, она пришла в бар с подругами, подошли, поздоровались, познакомились, обменялись телефонами. И понеслось»,

— поделился воспоминаниями актер.

По его словам, мы сами ничего в жизни не выбираем, она так складывается сама собой.

Со своей возлюбленной Астахов встречается уже больше пяти лет, но официально отношения до сих пор не зарегистрированы.

«Я ничего не анализирую, я ничего не хочу. Мне просто хорошо. Не хочу ничего такого, у меня и так все хорошо»,

— сказал артист.

Его вторая половинка моложе на 16 лет, но разница в возрасте совершенно не мешает 49-летнему Астахову.

«У нас одинаковая скорость. Возраст и скорость — это разные вещи. У некоторых и в отроческом возрасте со скоростью проблемы. У некоторых, наоборот, с возрастом прекрасно все со скоростью. Мы совпали»,

— пояснил он.