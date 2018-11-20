Ещё
Астахов поведал о романе с учительницей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актер Сергей Астахов поведал о романе с учительницей 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Популярный актер российского театра и кино Сергей Астахов рассказал телеканалу «МИР 24» о своем романе с учительницей начальных классов. Свою гражданскую жену он встретил на дискотеке.
«Мы пришли в бар с друзьями, она пришла в бар с подругами, подошли, поздоровались, познакомились, обменялись телефонами. И понеслось»,
— поделился воспоминаниями актер.
По его словам, мы сами ничего в жизни не выбираем, она так складывается сама собой.
Со своей возлюбленной Астахов встречается уже больше пяти лет, но официально отношения до сих пор не зарегистрированы.
«Я ничего не анализирую, я ничего не хочу. Мне просто хорошо. Не хочу ничего такого, у меня и так все хорошо»,
— сказал артист.
Его вторая половинка моложе на 16 лет, но разница в возрасте совершенно не мешает 49-летнему Астахову.
«У нас одинаковая скорость. Возраст и скорость — это разные вещи. У некоторых и в отроческом возрасте со скоростью проблемы. У некоторых, наоборот, с возрастом прекрасно все со скоростью. Мы совпали»,
— пояснил он.
360tv.ru: последние новости
Подписчики Марины Александровой оценили ее интимные снимки «Маша по‐путински». Чем российский мультфильм напугал британских журналистов Женщину‐комика из Челябинска назвали самой сексуальной россиянкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: как выгнать дочь из квартиры123
Самая одинокая британка ищет мужчину уже 10 лет
Стоит ли заводить молодого любовника45
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Как выглядят российские знаменитости без макияжа5
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
05:02
Самые миниатюрные российские звезды
Звёзды Красота
04:26
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Звёзды
05:14
Звезды, чей возраст не угадать
Красота Звёзды
06:48
Любопытные факты о мужском теле
Здоровье Психология
02:38
Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе
Звёзды
03:06
Несложные советы: правильный список домашних дел
Дом и сад
01:57
Стать Барби: англичанке в губы ввели детское масло
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение