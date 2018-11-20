Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей

Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes . Артистка заработала 83 миллиона долларов с июня 2017 года по июнь 2018 года.

На втором месте — Тейлор Свифт, которая лишь немного отстала от Перри. Ее доход за тот же период составил 80 миллионов долларов.