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Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей
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Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @katyperry
Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes. Артистка заработала 83 миллиона долларов с июня 2017 года по июнь 2018 года.
На втором месте — Тейлор Свифт, которая лишь немного отстала от Перри. Ее доход за тот же период составил 80 миллионов долларов.
Певица Бейонсе заняла почетное третье место, заработав 60 миллионов долларов. Артистка заработала меньше сравнительно с прошлым годом. Тогда Бейонсе получила в совокупности 105 миллионов долларов в том числе и с продаж с совместного с Джей Зи альбома.
Также в топе самых высокооплачиваемых артистов Пинк, Леди Гага, Дженнифер Лопес и Рианна.
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