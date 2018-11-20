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Агата Муцениеце и Рита Дакота стали подругами
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Агата Муцениеце и Рита Дакота стали подругами 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Кажется, нелепый конфликт между двумя очаровательными артистками наконец-то исчерпан. Разгоревшейся на фоне одинаковых имен для дочерей топор войны зарыт, и Агата Муцениеце с Ритой Дакотой теперь чуть ли не лучшие подруги. А способствовал их примирению развод певицы с мужем Владом Соколовским.
Если бы не измены Соколовского и их последующее громкое разоблачение, Агата Муцениеце едва ли стала бы писать Рите Дакоте слова поддержки, которые в итоге переросли в настоящую женскую дружбу. Напомним, что еще недавно между двумя молодыми женщинами разгорелся настоящий скандал. Супруга Павла Прилучного практически прямым текстом обвинила Риту Дакоту в плагиате из-за того, что та назвала дочь таким же именем, которое носит их наследница.
Рита тоже не стала молчать, заявив, что имя Мия довольно распространенное, и у Агаты нет на него никаких эксклюзивных прав. Однако после того, как Рита подала на развод и публично уличила мужа в изменах, именно Агата оказалась инициатором примирения. Актриса не только поддержала певицу словами, но и помогла ей развеяться на веселом девичнике. И вот очередной сюрприз — Агата приняла участие в съемках клипа на новый сингл Дакоты «Цунами».
Отметим, что эта композиция была написана Дакотой после разрыва с мужем и является для нее очень личной, отражающей многие ее переживания. К слову, помимо Агаты в съемках принимал участие также Павел Прилучный и Аглая Тарасова.
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