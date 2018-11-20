Агата Муцениеце и Рита Дакота стали подругами

Если бы не измены Соколовского и их последующее громкое разоблачение, Агата Муцениеце едва ли стала бы писать Рите Дакоте слова поддержки, которые в итоге переросли в настоящую женскую дружбу. Напомним, что еще недавно между двумя молодыми женщинами разгорелся настоящий скандал. Супруга Павла Прилучного практически прямым текстом обвинила Риту Дакоту в плагиате из-за того, что та назвала дочь таким же именем, которое носит их наследница.

Рита тоже не стала молчать, заявив, что имя Мия довольно распространенное, и у Агаты нет на него никаких эксклюзивных прав. Однако после того, как Рита подала на развод и публично уличила мужа в изменах, именно Агата оказалась инициатором примирения. Актриса не только поддержала певицу словами, но и помогла ей развеяться на веселом девичнике. И вот очередной сюрприз — Агата приняла участие в съемках клипа на новый сингл Дакоты «Цунами».