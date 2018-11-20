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Боня показала полуобнаженное пляжное фото
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Виктория Боня показала полуобнаженное пляжное фото 

WDay.ru 12 часов назад
Снимок получился более, чем пикантный, но даже хейтеры не нашли, к чему придраться!
Обычно Виктория снабжает все свои фотографии в Instagram пространными комментариями, рассуждая на самые разные темы: от бытовых до глубоко философских. Однако на этот раз решила промолчать. Видимо, чтобы дать подписчикам насладиться красотой момента без помех…
Бессловесный пост Бони вызвал нереальный ажиотаж среди ее фолловеров. На фото звезда предстала перед армией своих поклонников и широким фронтом недоброжелателей почти обнаженной: на звезде был надет халат, пикантно сползающий с тела. В результате, глаз смотрящего смог различить чуть больше интимного, чем Виктория обычно показывает на широкую публику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🦅 🏝 🐅

Публикация от  Victoria Bonya (@victoriabonya)

Подписчики посчитали, что снимок вышел весьма удачным, а сама Вика выглядит, как настоящая богиня: «Красотка, нет слов», «Нереальная», «Шикарная женщина». Когда же хейтеры попытались вставить свои пять копеек, обвинив пост в пошлости, их сразу же забили ответными обвинениями в отсутствии вкуса.
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