Рома Зверь показал редкий снимок со старшей дочерью 

Поклонники восхитились милой фотографией.
Лидер группы «Звери» Роман Билык, выступающий под псевдонимом Рома Зверь, не часто показывает своих дочерей в социальных сетях. Особенно редко на его странице в Instagram появляется старшая дочь Ольга. И вот, Рома Зверь вновь решил показать 10-летнюю девочку поклонникам.
Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне, и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых,
— подписал он снимок.
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Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых. Спасибо режиссеру @feelavdeev Спасибо большое ребята @alexahdra @antonsevidov @peramaa #моредеревьев #филиппавдеев #гогольцентр #ниндзясудьбы Photo by @korolevamary__
Поклонники заметили, что девочка заметно подросла и растет копией своего знаменитого папы. «Какая большая уже😃», «Какие вы классные! 😍», «Красивые», «Как похожи😍😍😄», «Копия папа😊», «Оля скоро папу по росту догонит», «Доча красавица 👸», «Оля такая взрослая и такая красивая! 😘», — можно прочесть в комментариях.