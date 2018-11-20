Рома Зверь показал редкий снимок со старшей дочерью

Поклонники восхитились милой фотографией.

Лидер группы «Звери» Роман Билык , выступающий под псевдонимом Рома Зверь, не часто показывает своих дочерей в социальных сетях. Особенно редко на его странице в Instagram появляется старшая дочь Ольга. И вот, Рома Зверь вновь решил показать 10-летнюю девочку поклонникам.

Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне, и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых,

— подписал он снимок.

Поклонники заметили, что девочка заметно подросла и растет копией своего знаменитого папы. «Какая большая уже😃», «Какие вы классные! 😍», «Красивые», «Как похожи😍😍😄», «Копия папа😊», «Оля скоро папу по росту догонит», «Доча красавица 👸», «Оля такая взрослая и такая красивая! 😘», — можно прочесть в комментариях.