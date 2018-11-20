Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида

Всему миру итальянка Джина Лоллобриджида известна как актриса, фотограф, скульптор и журналист. Но на этом ее таланты не заканчиваются. Помимо того, что ее актерская карьера сложилась весьма успешно, Лоллобриджида прекрасно пела, писала сценарии и режиссировала несколько кинолент.

Долгое время Джину считали самой красивой женщиной в мире. Ее уникальная внешность сделала Лоллобриджиду секс-символом на несколько десятилетий. Несмотря на преклонный возраст, сегодня актриса так же, как и в юные годы, старается выглядеть шикарно. И самое главное — ей это удается! Выясняем, какие секреты красоты хранит знаменитая итальянка.

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Она считает главным залогом молодости и здоровья — полноценный сон. Несмотря на жесткий график съемок, актриса всегда находила время для дневного отдыха и придерживалась режима: старалась не ложиться поздно и просыпаться в одно и то же время. Джина считает, что таким образом она помогает организму восстановиться и сохранить молодость на долгие годы.

Джина никогда не ленится полноценно ухаживать за лицом и телом. Она говорит, что для нее это такая же работа, как съемки в кино или журналистика. Ей нравится самой делать маски для лица и волос из натуральных продуктов: например, винограда, огурцов и эфирных масел.

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Как настоящая итальянка, Джина обожает спагетти, пиццу и лазанью, поэтому часто балует себя этими блюдами. Секрет ее безупречной фигуры в том, что она ограничивает размер порций, а по выходным устраивает жесткие разгрузочные дни на минеральной воде и цитрусовых. Благодаря такой строгости в отношении питания талию Лоллобриджиды долгие годы называли "осиной", ее размер никогда не превышал 60 сантиметров.

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Джина любит красивое нижнее белье и считает, что его не нужно хранить для особого случая. Ей нравилось подчеркивать тонкую талию бюстгальтером push-up и корсетами. Актриса никогда не носила одежду больших размеров, которая скрывала ее точеную фигуру. "Отыскав туфли по ноге, немедленно покупайте; отыскав джемпер по фигуре, берите на номер меньше", — известное модное правило Лоллобриджиды.

Сегодня Джина выглядит отлично и утверждает, что полна сил и энергии. Ей не нравится говорить о прошлом, ее планы устремлены в будущее: "Давайте лучше поговорим о моем будущем — у меня еще много планов".

Актриса в шутку заявляет, что собирается жить до ста лет точно: "Человек старится, когда ему нечем заняться. А я всегда при деле".