Олег Газманов показал, как выглядел в 17 лет

И рассказал о начале творческого пути.

Известный певец Олег Газманов решил порадовать поклонников архивными фотографиями. Артист уже 50 лет на сцене. Но, конечно, он не забывает, с чего началась его творческая карьера. Олег Газманов в 17 лет уже выступал в одной из самых популярных групп того времени «Атлантик». И одновременно получал знания в музыкальном училище. Олег Газманов показал несколько снимков, когда он только начинал свою творческую деятельность.

Пару фото около 1968г — начало моей творческой жизни с группой «Атлантик» из Калининграда. В это время я сочинил песню «Белый снег», которую пою до сих пор к Новому году,

— поделился Олег Газманов.

«Как Здорово👏 такие молодые 🙌», «Только по улыбке можно вас узнать!», «Класс! Такой милашка», «Олег, дорогой! Совсем не изменились!», «У Вас всегда улыбка на лице, Вы самый позитивный артист», — комментируют поклонники в Instagram.

Отметим, Олег Газманов по-прежнему много выступает на сцене. У артиста очень плотный гастрольный график. Он даже не может уделять достаточно времени родным и близким. Конечно, его старший сын Родион не обижается на отца. Он с детства привык к гастролям знаменитого папы. К тому же у самого Родиона очень много работы. И как раз съемки программы на Первом канале помогли ему лишний раз встретиться с Олегом Газмановым.

У нас в студии появится человек, с которым мы видимся гораздо реже, чем мне хотелось бы. Чтобы этот эфир состоялся, пришлось использовать служебное положение и родственные связи 😉😜,

— рассказывал Родион Газманов.

«Хорошие люди, хороший папа вырастил отличного сына👍», «Какие же вы Газмановы клёвые и настоящие…аж мурашки по коже👍», «Вот, а я все думала, когда же папа придет в студию», «Прекрасный у Вас папа!👍», «Встречайтесь чаще, когда есть возможность, радуйте друг друга много лет)», — комментируют поклонники в Instagram.

Напомним, старший сын Олега Газманова стал не только известным певцом, актером, но еще и начал работать телеведущим. Родион рассказывал об этом в личном блоге. Сын Олега Газманова теперь в эфире Первого канала ведет утреннюю программу «Сегодня. День начинается». Куда приходил и сам знаменитый артист.

Отметим, в недавнем интервью «Летидору» Родион Газманов рассказывал об отношениях с отцом, критике со стороны окружающих и о ее влиянии на творчество.

Известный певец поделился воспоминаниями о том, что Олег Михайлович всегда был требователен к себе и своим близким. Но сегодня Родион Газманов уверен, что критика звездного отца помогает ему совершенствоваться.

По признанию Родиона, отец особенно сильно за него переживал, когда тот после долгого перерыва решил снова заняться музыкой:

Когда я начал заниматься музыкой снова, отец меня очень мягко, хотя настойчиво отговаривал. Но это все продолжалось до тех пор, пока мой первый трек «Гравитация», который я выпустил в широкую публику, не встал на все радиостанции.

Как и многие дети звездных родителей, Родион Газманов думал взять псевдоним. Однако потом решил выступать под настоящей фамилией:

Но в какой-то момент я подумал, что к этой фамилии тоже имею отношение и также имею на нее право. Поэтому сегодня два Газмановых на эстраде вполне гармонично сосуществуют.

Напомним, с 1975 по 1995 год Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, подарившей ему в 1981 году старшего сына Родиона. В 2003 году артист официально оформил отношения с новой избранницей Мариной Муравьевой-Газмановой. И в конце этого же года на свет появилась их дочь Марианна. От прошлых отношений у жены певца есть сын Филипп (1997 года рождения), которого Олег Газманов усыновил.

Жена знаменитого певца порадовала поклонников трогательными кадрами из семейного архива. Она показала снимки известного мужа с их дочерью. Звездная мама призналась, что сейчас Марианну практически не заставить также сфотографироваться. Девушке в декабре исполнится 15 лет, и, судя по всему, дочь певца недовольна своей внешностью. Супруга Олега Газманова уверена, что с возрастом все пройдет, и Марианна осознает, какой красавицей родилась. Хотя поклонники звездной семьи уже в восторге от внешних данных их дочери.

К слову, летом жена Олега Газманова опубликовала нежную фотографию их общей дочери, сделанную во время фотосессии. Кадр пришелся по душе ее подписчикам, и многие оказались восхищены красотой девушки.

«Невероятная красота ❤️», «Если она сейчас такая красивая, какой красивой она будет лет в 18?😍», «Невероятная 🌸🌺🌸😍», «Очень красивые детки, как и мама с папой❤️», «Прекрасное дитя. 😍», «Шикарная красотка👑🌸» — не удержались от восторженных комментариев подписчики.