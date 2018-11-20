Самые миниатюрные российские звезды 

Для актрис рост не так важен, как талант. Эти знаменитые артистки обладают немодельным ростом, но это не помешало им завоевать зрителей и стать настоящими любимицами публики.
1. Наталья Варлей, сыгравшая в популярнейшей комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», — настоящая Дюймовочка, её рост 155 см.
2. Наталья Еприкян, телеведущая и создательница шоу Comedy Woman, на экране выглядит миниатюрно. И это неудивительно, ведь она доросла всего до 151 см.
3. Роза Сябитова, сваха и ведущая телешоу «Давай поженимся», тоже невысокая женщина, её рост 154 см. Кстати, у Розы есть дочь Ксения, и её тоже сложно назвать рослой, ведь Ксения не доросла даже до полутора метров.
4. Ольга Будина, актриса, всегда играла хрупких красавиц. Режиссёры не видят в ней могущественных и сильных героинь, возможно, потому, что рост Ольги 154 см.
5. Ирина Пегова, актриса театра и кино, рассказывает, что на съёмках режиссёры заставляют её примерять шпильки, чтобы смотреться вровень с партнёрами. Своего роста в 155 см Ирина для этого недостаточно.
6. Ольга Орлова, певица, когда-то комплексовала из-за маленького роста, но потом смирилась с этим и сейчас не расстраивается из-за роста 157 см.
7. Ольга Кузьмина, актриса, прославившаяся после сериала «Кухня», призналась, что покупает одежду в детских магазинах, потому что с ростом 157 см во взрослых бутиках найти наряды сложно.
8. Юлия Волкова, певица, тоже низкорослая, её рост 158 см. Он это не стало препятствием ни для громкой карьеры, ни для рождения двоих детей.
Актрисы Марина Александрова и Анна Хилькевич, певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова тоже не могут похвастаться высоким ростом, но кто не знает их имена?