Самые миниатюрные российские звезды

Для актрис рост не так важен, как талант. Эти знаменитые артистки обладают немодельным ростом, но это не помешало им завоевать зрителей и стать настоящими любимицами публики.

1. Наталья Варлей , сыгравшая в популярнейшей комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», — настоящая Дюймовочка, её рост 155 см.

2. Наталья Еприкян , телеведущая и создательница шоу Comedy Woman, на экране выглядит миниатюрно. И это неудивительно, ведь она доросла всего до 151 см.

3. Роза Сябитова , сваха и ведущая телешоу «Давай поженимся», тоже невысокая женщина, её рост 154 см. Кстати, у Розы есть дочь Ксения, и её тоже сложно назвать рослой, ведь Ксения не доросла даже до полутора метров.

4. Ольга Будина , актриса, всегда играла хрупких красавиц. Режиссёры не видят в ней могущественных и сильных героинь, возможно, потому, что рост Ольги 154 см.

5. Ирина Пегова , актриса театра и кино, рассказывает, что на съёмках режиссёры заставляют её примерять шпильки, чтобы смотреться вровень с партнёрами. Своего роста в 155 см Ирина для этого недостаточно.

6. Ольга Орлова , певица, когда-то комплексовала из-за маленького роста, но потом смирилась с этим и сейчас не расстраивается из-за роста 157 см.

7. Ольга Кузьмина , актриса, прославившаяся после сериала «Кухня», призналась, что покупает одежду в детских магазинах, потому что с ростом 157 см во взрослых бутиках найти наряды сложно.