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Певицу Натали приняли за Пугачеву
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Певицу Натали приняли за Пугачеву 

Дни.ру + ещё 1 8 часов назад
Фото: Дни.ру
Детский снимок известной певицы Натали ввел в заблуждение поклонников. Они решили, что это маленькая Алла Пугачева.
Снимок изначально был опубликован в в Instagram телеканала Муз-ТВ. Подписчикам предложили ответить на вопрос, кто изображен на старой фотографии.
Фотограф запечатлел пятилетнюю девочку с огромными и очень серьезными глазами. Волосы малышки убраны в косички, перевязанные красивыми красными бантами.
Как ни странно, многие подписчики решили, что перед ними детское фото Аллы Пугачевой. Другие предположения, выдвинутые пользователями — Полина Гагарина, Валерия, Глюкоза и Вера Брежнева.
И все же большинство пользователей ответили правильно. "Глазки очень выдают кто это!", "Какая серьезная девочка. Но сразу видно, что вырастет красавица", — восхищаются комментаторы.
Напомним, 44-летняя Натали замужем за Александром Рудиным. Они воспитывают троих сыновей — Арсения, Анатолия и Евгения. Младший, Женя, родился в апреле прошлого года. А восьмилетний Толя часто проводит время с младшим братом и придумывает для его досуга различные игры. Недавно певица опубликовала ролик, в котором братья убирают квартиру, надев на голову подгузники.
В сентябре 44-летняя певица удивила поклонников смелыми фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram раритетные снимки, на которых показала обнаженную грудь, покрытую боди-артом. По словам певицы, это кадры из ее клипа "Все, что мне надо!", который был снят в 2003 году.
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