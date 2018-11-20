Певицу Натали приняли за Пугачеву

Детский снимок известной певицы Натали ввел в заблуждение поклонников. Они решили, что это маленькая Алла Пугачева

Снимок изначально был опубликован в в Instagram телеканала Муз-ТВ. Подписчикам предложили ответить на вопрос, кто изображен на старой фотографии.

Фотограф запечатлел пятилетнюю девочку с огромными и очень серьезными глазами. Волосы малышки убраны в косички, перевязанные красивыми красными бантами.

Как ни странно, многие подписчики решили, что перед ними детское фото Аллы Пугачевой. Другие предположения, выдвинутые пользователями — Полина Гагарина , Валерия, Глюкоза и Вера Брежнева

Напомним, 44-летняя Натали замужем за Александром Рудиным . Они воспитывают троих сыновей — Арсения, Анатолия и Евгения. Младший, Женя, родился в апреле прошлого года. А восьмилетний Толя часто проводит время с младшим братом и придумывает для его досуга различные игры. Недавно певица опубликовала ролик, в котором братья убирают квартиру, надев на голову подгузники.

В сентябре 44-летняя певица удивила поклонников смелыми фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram раритетные снимки, на которых показала обнаженную грудь, покрытую боди-артом. По словам певицы, это кадры из ее клипа "Все, что мне надо!", который был снят в 2003 году.