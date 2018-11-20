Полуобнаженная Седокова возмутила поклонников

Украинская поп-певица Анна Седокова с удовольствием проводит время на пляже в Лос-Анджелесе. Она поделилась фотографией своего обеда с подписчиками в Instagram.

На снимке Седокова позирует в разноцветном купальнике. Перед ней стоит большая тарелка с бургером и картошкой фри. Звезда в шутку отметила, что с таким режимом питания она никогда не сможет сбросить лишние килограммы. "О, Боги! Я никогда не похудею. Ни-Ког-Да", — написала она.

Поклонники тут же поспешили успокоить Анну и назвали ее фигуру идеальной: "А зачем худеть? Ты ведь и так идеальна", "Зачем вам худеть? У вас отличная фигура", "Не нужно худеть! У вас красивый, здоровый и очень женственный внешний вид", "Подтянута. В хорошей форме", "И не надо. Ты шикарная". Многие поддержали певицу и с горечью признались, что тоже не могут отказаться от вредной еды: "Такая же история", "Нас так много любителей картошки фри", "Самая вкусная еда. Тоже не худеется".