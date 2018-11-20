Поклонники назвали Лорак слишком сексуальной

Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.

Артистка любит демонстрировать свои женственные формы, умело подчеркивая свои достоинства за счет правильно подобранной одежды. Вот и сейчас Лорак выбрала для очередного выступления наряд, который привел пользователей соцсети в восторг и возбуждение.

Примечательно, что комплиментами исполнительницу осыпали с ног до головы как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.