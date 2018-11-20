Поклонники назвали Лорак слишком сексуальной 

Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.
Артистка любит демонстрировать свои женственные формы, умело подчеркивая свои достоинства за счет правильно подобранной одежды. Вот и сейчас Лорак выбрала для очередного выступления наряд, который привел пользователей соцсети в восторг и возбуждение.
Примечательно, что комплиментами исполнительницу осыпали с ног до головы как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). "Нереальная", "Вау, нереально!.. Бомба-граната?))", "Великая! Фото огонь! Вы невероятно красивая! Вы самая лучшая! Вы самая любимая!", "Наша дива, восточная красавица", — прокомментировали снимок поклонники артистки. Однако некоторым костюм Лорак показался излишне вызывающим. "Слишком секс", — высказался один из них.