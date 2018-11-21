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Валерия украсила лицо стразами
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Валерия украсила лицо стразами 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
В этом сезоне в моде много блеска. Всевозможные пайетки, стразы и искрящиеся камни в обязательном порядке должны присутствовать в гардеробе каждой модницы, и чем больше, тем лучше! То же самое касается макияжа, и на днях певица Валерия наглядно продемонстрировала арт-макияж, который полностью соответствовал всем тенденциям сегодняшней моды.
Певица Валерия постоянно следит за тенденциями в моде и старается следовать всем ярким современным трендам при создании своих невероятных образов. А поскольку нынче в тренде все яркое и блестящее, то и в косметике популярностью пользуются глиттеры, блестки и стразы. Недавно артистка согласилась на эксперимент, позволив визажистам использовать свое лицо в качестве полотна для создания модного арт-макияжа. В результате стараний визажистов лицо Валерии украсила затейливая маска из крупных стразов и камней.
Фотографией после модного эксперимента Валерия незамедлительно поделилась с публикой, и поклонникам осталось только поверить, что на фотографии под импровизированной маской действительно прячется их любимая певица. Открыты были только пронзительно голубые глаза, а нос, рот, щеки и очертания лица полностью покрывал узор из сверкающих камней.
Eva.ru
Стоит отметить, что арт-макияж всегда был одним из самых невообразимых и креативных, и его основная цель не подчеркнуть достоинства внешности, а быть сверхпрогрессивным и как зеркало отражать современную моду. В этом и заключается его высокая популярность.
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