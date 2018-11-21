Как изменились артистки КВН и Comedy Woman

Со времен, когда они завоевали первые симпатии зрителей, многие изменились до неузнаваемости. Теперь одна говорит: «Меня очень обижают разговоры, что я "вся на пластике". Я хочу обратиться ко всем и каждому… Идите в …» Другая, наоборот, ругает подруг, что не говорили ей, насколько ужасна ее внешность. Сравниваем, как было и как стало.

Женское комедийное шоу ноябре 2018-го отмечает 10-летие в эфире. Все его главные звезды, бывшие и нынешние, взрастили свои таланты в КВН. Anews предлагает посмотреть их свежие фото в соцсетях и вспомнить, какими они начинали в нулевые.

Ольга Картункова

Когда-то ставропольская толстушка стояла на учете в детской комнате милиции — за драки со сверстниками. Позже ей прекрасно удалась роль напористой «авторитетной» тетки в КВН: с таким колоритным персонажем команда была обречена на успех. Неудивительно, что именно Ольга уже много лет рулит на почетном посту капитанши в чемпионской команде «ГородЪ ПятигорскЪ».

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Ольга полюбилась зрителям в корпулентном теле и умела посмеяться над собой, говорила, например, что даже в магазине «для танков» слышит фразу «на вас ничего нет!».

Но пару лет назад она сказочно преобразилась: сбросила 84 кг (а сними и десяток лет), сменила стиль и превратилась в красавицу с выразительными чертами. Она и сама говорит, что ее жизнь словно повернулась вспять.

«Это надо психануть, надо на что-то обидеться, разочароваться, а потом доказать всем и себе, что все возможно по-другому, — пояснила Ольга. — Я сейчас с содроганием смотрю на старые фотографии и подругам говорю: "Вы овцы вообще обнаглевшие? Вы что мне раньше не говорили, что я урод? Вы почему мне раньше не говорили, что я крокодил?"».

Она также призвала своих поклонников не верить никаким продавцам «волшебных средств» для снижения веса. Чтобы похудеть и не убить при этом здоровье, нужно руководство врачей-диетологов, которые подберут каждому индивидуальную программу.

Екатерина Варнава

Бывшая кавээнщица, а ныне звезда шоу Comedy Woman — одна из самых видных юмористок страны, в буквальном смысле. Модельный рост (181 см) и «грудь сто», как она сама заявила, сделали ее в глазах мужской аудитории горячей «девушкой с обложки».

Правда, по ее фото времен КВН трудно было бы догадаться, что она радикально изменится — станет голубоглазой, пухлогубой блондинкой, получит лестный статус «секс-символа» и полюбит обнаженные фотосессии, которыми в том числе делится в Инстаграме.

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Эксперты считают, что таких перемен не достичь без пластики — достаточно сравнить овал лица, форму скул и губ тогда и сейчас. Но сама Варнава утверждает, что не делала даже косметических уколов, а лицо и тело стали меняться сами, когда она изменила свой рацион.

Но поскольку подписчики продолжают обсуждать ее внешность и выдвигать свои версии, она весной 2018-го сгоряча ответила сразу всем: «Меня очень обижают разговоры, что я "вся на пластике". Я хочу обратиться ко всем и каждому… Идите в…»

Елена Борщева

Дочь панамца с колоритным именем Хулио Санта-Мария Герра обладает таким же высоченным ростом, как и Катя — 181 см. В сочетании с очень уж нестандартной внешностью (чего стоит одна лопоухость) это было бы катастрофой для любой девушки, только не для «Елены Хульевны» — она стала яркой звездой КВН и Comedy Woman на амплуа «антисексуальной нелепости».

Как-то она поделилась в Инстаграме, что ее первой ролью в КВН была роль уборщицы. А позже в рамках ностальгического флешмоба показала свои фото тогда и теперь (2005 и 2017).

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Она призналась, что раньше жутко комплексовала, хотела «прижать» уши хирургическим путем, но врачи сказали, что эффект будет малозаметен. Потом лопоухость Елены стала комической фишкой, но даже завоевав зрительскую любовь в КВН, она переживала, что парни из команды порой перегибают, оттачивая на ней свое остроумие. «Я была им как сестра. Они постоянно надо мной стебались, иногда — чересчур».

Но теперь она умеет быть не только смешной, но и красивой.

И если глядя на ее старые фото, кто-то не представляет ее в «эротической» фотосессии, то сама юмористка доказывает, что зря. Взгляните на фото в белье из ее Инстаграма, которое вызвало среди подписчиков большой резонанс и собрало тысячи лайков. Можно только порадоваться, что сценическое амплуа Елены не стало ее жизненным кредо.

Надежда Ангарская

Актриса и певица из КВН и Comedy Woman так описала свою эстрадную героиню: «Иногда поющая, вечно в поисках еды, худеющая женщина». Однако в реальной жизни Надежда весьма умеренна в еде и занимается фитнесом с тренером не реже двух раз в неделю.

Она с детства была очень крупной, но с благодарностью вспоминает, что в классе ее любили и не дразнили, хотя от «чужих» мальчишек она постоянно слышала «комплимент» «жирная». Потом, уже выступая в КВН, она переехала в Москву и взялась за себя, похудев на 35 кг.

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С тех пор ей важно чувствовать себя подвижной и легкой: Надежда запросто проходит пешком по 8 км, взбегает по лестницам. Такому самочувствию и стремлению быть в форме способствует семейное счастье: у артистки молодой муж-иорданец и трехлетний сын.

Светлана Пермякова

У нее есть не только актерский и комедийный талант, но и уникальная непосредственность, которая позволяет играть так, что зритель совершенно забывает, что это, по сути, притворство. Например, медсестра Люба в «Интернах» — как будто реальный персонаж, взятый прямо из жизни.

Несомненно, Светлана и сейчас прекрасно изобразит пэтэушницу Светку, в роли которой прославилась в КВН. Но тем удивительнее разница между сценой и реальностью, где Пермякова похожа на элегантную аристократку.

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Подписчики не перестают удивляться тому, что с годами она только хорошеет. В конце концов, на ее долю в прошлом выпало немало испытаний и личных трагедий, но теперь она, похоже, обрела гармонию, что способствует цветущему виду.

Светлана — счастливая мама 6-летней Варвары, чей папа моложе на 19 лет. Они не живут вместе, но сохраняют теплые отношения и часто проводят время втроем.

Екатерина Скулкина

Звезда Comedy Woman взбудоражила зрителей в 2015 году, показав результат радикального похудения и смены имиджа. Дамы бросились гадать о ее методике и чуть не переругались в комментариях, на что комедиантка ответила в своем стиле: «Девочки, не ссорьтесь! Я просто перестала облизывать цистерны!»

Непонятливым и ленивым она потом ясно дала понять, что «чудес в этой области не бывает». Нужны серьезная мотивация, правильное питание и активный спорт.

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Впрочем, тогда же Екатерина рассказала, что и до похудения чувствовала себя комфортно, просто решила проверить свою силу духа и способности организма.

Доказав все себе и другим, Екатерина не стала продолжать держать себя в ежовых рукавицах. Сейчас она счастлива в своей пышной женственности, подбирает подходящие платья и собирает комплименты в Инстаграме.

То, что она не стесняется своей комплекции, доказывают ее смелые выходы на сцену в самых рискованных костюмах.

Надежда Сысоева

Женщинам в теле трудно поверить, что у стройных тоже бывают проблемы с подбором одежды и самооценкой. Хрупкая блондинка Наденька из комедийного шоу раскрыла им глаза: она долго комплексовала по поводу своей худобы, потому что ей с детства все твердят, что «нужно поправиться». Только с возрастом она поняла, что это «несомненный плюс», но все равно до сих пор с трудом находит одежду своего размера.

Также ей приходится постоянно объяснять людям, что она очень любит поесть и никак себя не ограничивает. Гамбургеры, сосиски — перед всем этим Надежда просто не могла устоять. Правда, ближе к 30 она все-таки начала придерживаться более здорового питания, ведь было бы обидно потерять фигуру.

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Летом 2018-го она сказала интервью WMJ.ru, что никогда в жизни не красила и не осветляла волосы, и что пока не собирается делать себе «уколы красоты», хотя, в целом, относится к этому положительно: «Если девушка почувствует себя увереннее, закачав гель в губы, почему нет?»

Полина Сибагатуллина

Бывшая кавээнщица и экс-участница Comedy Woman тоже поразила поклонников кардинальным преображением.

Судя по фото в ее Инстаграме, которые сравнивают со старыми снимками времен КВН и работы в шоу, она вообще склонна быть разной. Когда женственной, чуть ли не в стиле вамп, а когда и пацанкой, готовой прыгать по крышам. Профессиональное занятие фотографией этому, конечно, способствует.

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В целом, наши героини наверняка довольны тем, как выглядят теперь, несмотря на то, что они стали старше. Но телезнаменитостям в какой-то степени проще найти свой идеальный стиль, ведь к их услугам профессиональные имиджмейкеры.