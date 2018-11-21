Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем

38-летняя солистка группы «Блестящие» призналась, что действительно с недавних пор является свободной женщиной.

Певица Ксения Новикова и бизнесмен Алексей Сорокин поженились три года назад, однако недавно поползли слухи о том, что мужчина изменяет жене. А на днях Ксения стала героиней передачи «Ой, мамочки» на канале «МИР 24», в котором развеяла все сомнения по поводу своего семейного положения.

«Я, честно говоря, разведенный человек», — призналась певица ведущей программы.

Ксения умолчала о том, действительно ли супруг был неверен ей, зато добавила, что они с Алексеем довольно давно не живут вместе.