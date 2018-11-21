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Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем
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Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем 

Passion.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
38-летняя солистка группы «Блестящие» призналась, что действительно с недавних пор является свободной женщиной.
Певица Ксения Новикова и бизнесмен Алексей Сорокин поженились три года назад, однако недавно поползли слухи о том, что мужчина изменяет жене. А на днях Ксения стала героиней передачи «Ой, мамочки» на канале «МИР 24», в котором развеяла все сомнения по поводу своего семейного положения.
«Я, честно говоря, разведенный человек», — призналась певица ведущей программы.
Ксения умолчала о том, действительно ли супруг был неверен ей, зато добавила, что они с Алексеем довольно давно не живут вместе.
Что касается экс-возлюбленного Новиковой Андрея Середы, то он, по словам певицы, не торопится видеться с сыновьями Мироном и Богданом и обеспечивает их финансово не так часто, как это необходимо. Однако Ксения вовсе не жалуется — ей достаточно заработанных самостоятельно средств.
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