Роберт Де Ниро разводится с женой

Мартин Скорсезе. Актерская семья Роберта Де Ниро Грэйс Хайтауэр распалась: после 20 лет брака супруги приняли решение развестись. Как сообщает Page Six, 75-летний Роберт и 63-летняя Грейс больше не живут вместе и в ближайшие недели официально объявят о разводе. Подобная ситуация уже случалась с ними в 1999 году по инициативе Де Ниро, но тогда пара решила дать своим отношениям второй шанс. В 2004 году они обновили свои свадебные клятвы в присутствии близких друзей, среди которых числились Мэрил Стрип

Роберт и Грэйс поженились в 1997 году. В 1998 у них родился сын Эллиот, а в 2011 от суррогатной матери на свет появилась дочь Хелен. Будущие супруги впервые встретились еще в 1987 году, когда Хайтауэр работала в одном из лондонских ресторанов. Ее актерский дебют состоялся спустя семь лет.