Школьные клички знаменитостей

В школьные годы многие получают клички. Причиной для появления прозвища может стать необычная фамилия, особенности внешности или черты характера. Кто-то спокойно воспринимает кличку и даже гордится ею, другие считают прозвище оскорблением и стараются всеми силами от него избавиться. Эти знаменитости тоже в юности получили от одноклассников клички и вот почему.

1. Брэд Питт — «Питбуль» и «Питтлер». Вероятно, клички породила активность будущего актёра: он посещал разные кружки, состоял в клубе дебатов и даже стал президентом школы. При этом Брэд был довольно авторитарным и любил власть.

2. Дима Билан — «Белка». Настоящие имя и фамилия певца — Виктор Белан. Прозвище — обычное производное от фамилии.

3. Анджелина Джоли — «Кролик». А вот Анджелина заслужила кличку из-за сходства с животным: её передние зубы сильно выдавались вперёд. Кстати, девочкой Джоли была застенчивой, предпочитала носить одежду тёмных тонов и не выделяться, и, возможно, наличие клички только усиливало депрессивное настроение школьницы.