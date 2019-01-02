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Школьные клички знаменитостей 

Рамблер 3 часа назад
В школьные годы многие получают клички. Причиной для появления прозвища может стать необычная фамилия, особенности внешности или черты характера. Кто-то спокойно воспринимает кличку и даже гордится ею, другие считают прозвище оскорблением и стараются всеми силами от него избавиться. Эти знаменитости тоже в юности получили от одноклассников клички и вот почему.
1. Брэд Питт — «Питбуль» и «Питтлер». Вероятно, клички породила активность будущего актёра: он посещал разные кружки, состоял в клубе дебатов и даже стал президентом школы. При этом Брэд был довольно авторитарным и любил власть.
2. Дима Билан — «Белка». Настоящие имя и фамилия певца — Виктор Белан. Прозвище — обычное производное от фамилии.
3. Анджелина Джоли — «Кролик». А вот Анджелина заслужила кличку из-за сходства с животным: её передние зубы сильно выдавались вперёд. Кстати, девочкой Джоли была застенчивой, предпочитала носить одежду тёмных тонов и не выделяться, и, возможно, наличие клички только усиливало депрессивное настроение школьницы.
4. Дмитрий Нагиев — «Чурка», «Жиртрест». Первое прозвище дали Дмитрию из-за сходства с представителями кавказских народов, а вторым наградили, когда после летних каникул Нагиев появился в школе, сильно поправившись.
Почему Сильвестра Сталлоне дразнили «Квазимодо», Леонардо Ди Каприо называли «Тормозом», а Ирину Шейк величали «Чунга-чанга», расскажет видео.
Женский форум
Звёзды , Видео , Дмитрий Нагиев , Сильвестр Сталлоне , Брэд Питт , Дима Билан , Анджелина Джоли , Ирина Шейк , Леонардо ДиКаприо
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