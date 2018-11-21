Взлет и падение Евгения Осина

Несколько дней назад стало известно о кончине музыканта Евгения Осина . Он ушёл из жизни 17 ноября в возрасте 54 лет. Но ещё за год до этого события стала известно трагическая история жизни певца, которая продолжалась вплоть до последнего дня.

Родился Евгений в Москве и музыкой увлёкся в детстве. Он играл на барабанах в школьном ансамбле и занимался в музыкальной школе. В 22 года он собрал собственную группу, где играл на гитаре и был вокалистом. Когда Евгению было 24 года, его пригласили в Центр Стаса Намина и уже скоро он попал в качестве солиста в группу «Браво». Правда, в коллективе он не задержался и через год ушёл в свободное плаванье.

В 1992 году Осин выпустил первый сольный альбом и моментально стал популярным. Незамысловатые, но запоминающиеся тексты и музыка в стиле семидесятых — это и был главный секрет Осина, в том же направлении он продолжил работы и в последующие годы.

Как развивалась карьера певца? Как жил Евгений Осин в последнее время? Что свело его в могилу? Обо всём этом рассказывает ролик.