Звезды, которые сменили пол

В 1999 году вышел фильма «Матрица», который прославил режиссёров братьев Энди и Ларри Вачовски . В начале двухтысячных появились слухи, что Ларри подумывает сменить пол. В конце концов это действительно произошло и вместо Ларри появилась Лана Вачовски . Каминг-аут женщина совершила в июле 2012 года, став первой трансгендерной женщиной среди голливудских режиссёров. Почти сразу же заговорили о том, что по тому же пути пойдёт и Энди. В 2016 году стал известно, что Энди Вачовски тоже стал трансгедерной женщиной. Так что теперь фильмы снимают сёстры Лана и Лилли Вачовски.

Подобная история произошла и с дочерью знаменитой певицы Шер Честити. Шер родила девочку в 1969 году. В 18 лет Честити совершила каминг-аут, а спустя два 23 года решилась на операцию по смене пола. В 2010 году стало известно, что отныне у Шер есть сын Чез. Звёздная мать сильно переживала из-за произошедшего и какое-то время не могла смириться с мыслью о том, что лишилась дочери, но в конце концов приняла новообретённого сына. Сейчас Чез Боно — писатель, музыкант и ЛГТБ-активист.

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