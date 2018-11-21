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10 откровенных корсетных платьев звезд 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Корсет — одна из самых провокационных и волнующих вещей в женском гардеробе. А прозрачный корсет и вовсе можно назвать бомбой замедленного действия. Кто-то носит его поверх телесного белья, а кто-то предпочитает не скрывать свои достоинства и смело надевает прямо на обнаженное тело.
Преданная поклонница подобных нарядов — Белла Хадид: перемерив, кажется, все самые откровенные платья в мире, красавица прониклась особенной любовью к тем, что включают в себя корсетные элементы и подчеркивают ее точнее талию.
Не отстают от топ-модели и ее сестра Джиджи и лучшая подруга Кендалл Дженнер. Также среди любительниц "голых" корсетов значатся Ким Кардашьян, Рита Ора, Эмили Ратаковски и многие другие знаменитости.
Мы вспомнили 11 лучших звездных образов в таких нарядах. Самым смелым девушкам наверняка захочется повторить их на Новый год!
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