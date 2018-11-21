Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились

В новом клипе Топалова, он и его возлюбленная едут в машине. Парочка облачена в одинаковые толстовки и подпевает новой композиции Влада.

Судя по всему, певец и телеведущая узаконили свои отношения. И это вполне логичный поступок, ведь вскоре у пары должен появиться малыш.

Ранее в интервью Регина говорила, что мечтает о пышной свадьбе. Она хочет устроить праздник где-нибудь за границей. Однако торжество придется отложить до рождения малыша.

"Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные",

— рассказывала прессе беременная Тодоренко.