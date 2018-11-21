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Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали мужем и женой. Звезды продемонстрировали поклонникам обручальные кольца.
В новом клипе Топалова, он и его возлюбленная едут в машине. Парочка облачена в одинаковые толстовки и подпевает новой композиции Влада.
Внимательные поклонники тут-же отметили, что на безымянных пальцах правых рук знаменитостей красуются обручальные кольца. В какой-то момент Тодоренко даже демонстрирует украшение на камеру.
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⠀ Друзья, мы с @reginatodorenko решили немного разнообразить этот день!))) Снимайте свои версии исполнения моей новой песни "Там, где ты"! Публикуйте, отмечайте меня и самые интересные ролики я обязательно размещу в своей ленте. ⠀ 💥Автор самого креативного ролика получит от меня в подарок новый iPhone XS! ⠀ Как сделать так, чтобы я увидел ваш ролик? ⠀ 🔻Выложите его к себе в инстаграм 🔻Поставьте хэштеги #владтопаловтамгдеты #новаяпесня #vtteam 🔻Отметьте меня в тексте, а также на самом видео Я буду сам смотреть каждый ролик и вручу подарок автору лучшего видео) ⠀ Жду! Чем смешнее — тем лучше! Не стесняйтесь! А кто еще не видел клип, кликабельная ссылка в профиле 👆🏼А итоги конкурса я подведу 4 декабря (работы принимаются до 3 декабря 2018 года включительно) —— @jeeprussia #jeepcherokee

Публикация от  Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Судя по всему, певец и телеведущая узаконили свои отношения. И это вполне логичный поступок, ведь вскоре у пары должен появиться малыш.
Ранее в интервью Регина говорила, что мечтает о пышной свадьбе. Она хочет устроить праздник где-нибудь за границей. Однако торжество придется отложить до рождения малыша.
"Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные",
— рассказывала прессе беременная Тодоренко.
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