Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились 

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⠀ Друзья, мы с @reginatodorenko решили немного разнообразить этот день!))) Снимайте свои версии исполнения моей новой песни "Там, где ты"! Публикуйте, отмечайте меня и самые интересные ролики я обязательно размещу в своей ленте. ⠀ 💥Автор самого креативного ролика получит от меня в подарок новый iPhone XS! ⠀ Как сделать так, чтобы я увидел ваш ролик? ⠀ 🔻Выложите его к себе в инстаграм 🔻Поставьте хэштеги #владтопаловтамгдеты #новаяпесня #vtteam 🔻Отметьте меня в тексте, а также на самом видео Я буду сам смотреть каждый ролик и вручу подарок автору лучшего видео) ⠀ Жду! Чем смешнее — тем лучше! Не стесняйтесь! А кто еще не видел клип, кликабельная ссылка в профиле 👆🏼А итоги конкурса я подведу 4 декабря (работы принимаются до 3 декабря 2018 года включительно) —— @jeeprussia #jeepcherokee
"Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные",