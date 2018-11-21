Цена красоты Леди Гаги

Изучив фотографии певицы без грима, BeautyHack вместе с пластическим хирургом выяснили, какие операции и процедуры делала звезда.

Пластические операции

Ринопластика — первое, что бросается в глаза. Сложно сказать, сколько операций перенесла певица, но одна была как минимум. Спинку носа заузили, кончик сделали изящным и приподняли.

Певица делала височный лифтинг. Такого разреза глаз можно добиться, только подтянув кожу в височной области. Возможно, во время операции приподняли и брови.

Очевидна маммопластика.

Инъекционные методики

На ранних фотографиях заметно, что у Леди Гаги активная мимика. Если бы не инъекции ботулотоксина, сейчас на лице было бы много мелких морщинок. Скорее всего, певица также регулярно делает мезотерапию, чтобы поддерживать плотность и эластичность кожи.

Средняя стоимость операций в Москве:

Ринопластика — от 160000 до 400000 руб.

Височный лифтинг — от 180000 руб.

Маммопластика — от 150000 до 500000 руб.

Мезотерапия — от 4000 руб. за процедуру (необходим курс).

Инъекции ботулотоксинов. Одна единица ботулотоксинов стоит от 250 до 350 руб. Коррекция лба — от 3500 руб., области вокруг глаз — от 2500 руб. Процедуру обычно повторяют каждые 6-12 месяцев.

Итого:

694000 руб.