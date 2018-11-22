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Эвелина Бледанс рассказала о потере ребенка 

Passion.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Instagram
49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс подтвердила, что не так давно пережила выкидыш.
Несколько месяцев назад Эвелина Бледанс призналась, что мечтает стать мамой в третий раз, даже учитывая, что у нее сейчас нет возлюбленного. Телеведущая сделала ЭКО в эфире шоу Андрея Малахова, а позже дала понять, что попытка зачать малыша стала успешной. Тем не менее недавно Бледанс намекнула подписчикам, что потеряла ребенка, а на днях окончательно подтвердила эту информацию.
«Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросы про беременность. У меня не получилось иметь девочку», — призналась Эвелина в коротком видеоролике. Записывая его, звезда не позволила себе расчувствоваться.
Подписчики Бледанс очень переживают за нее и просят в любом случае не отчаиваться. Напомним, старший 24-летний сын теледивы Николай живет с отцом в Израиле, а младший, 6-летний «особенный» мальчик Семен, после развода Эвелины с продюсером Александром Семиным остался, разумеется, с мамой.
Фото и видео:
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Женский форум
Эвелина Бледанс , Андрей Малахов , Александр Семин , Звёзды
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