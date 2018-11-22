Топалов публично избавился от волос в интимной зоне

Когда песнями привлекать не получается, для пиара хороши любые средства. Наверное, так рассуждал Влад Топалов , показавший людям, как его избавляют от нежелательной растительности на теле.

На процедуру лазерной эпиляции артист попал бесплатно — за рекламу на свой странице в социальной сети Instagram. На видео видно, как специалист обрабатывает голого Влада прибором, который убирает ненужную шерсть из разных мест. И Топалов поспешил поделиться подробностями процедуры.

"Начиная с 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит. Раз в неделю бриться. Не побреешься — начинаешь потеть, как слон и пахнуть. И тут, я решил рискнуть… Долго собирался. Тем кто не верит — я даю зуб, что это РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! Уже больше месяца ничего не растет! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус — щекотно", — поделился сокровенным артист. Теперь он гладенький и не воняет.

Правда, не все подписчики его страницы одобрили ролик. "Анус еще побрей", "Кошмар, не мужики, а бабы пошли!", "Господи, зачем такие интимные подробности", "Я, конечно, понимаю, что можно все рекламировать, но это уже перебор! Может в следующий раз покажете эпиляцию на члене?" — возмущен народ.

Нашлись и те, кто заступился за Влада. "Для артиста внешность и красота — это важные составляющие (талант и профессионализм само собой, конечно, тоже). Любой артист, уважающий себя и публику, следит за своей внешностью. Просто об этом мало кто говорит (особенно мужчины)", — пишут люди.