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Топалов публично избавился от волос в интимной зоне 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Когда песнями привлекать не получается, для пиара хороши любые средства. Наверное, так рассуждал Влад Топалов, показавший людям, как его избавляют от нежелательной растительности на теле.
На процедуру лазерной эпиляции артист попал бесплатно — за рекламу на свой странице в социальной сети Instagram. На видео видно, как специалист обрабатывает голого Влада прибором, который убирает ненужную шерсть из разных мест. И Топалов поспешил поделиться подробностями процедуры.
"Начиная с 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит. Раз в неделю бриться. Не побреешься — начинаешь потеть, как слон и пахнуть. И тут, я решил рискнуть… Долго собирался. Тем кто не верит — я даю зуб, что это РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! Уже больше месяца ничего не растет! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус — щекотно", — поделился сокровенным артист. Теперь он гладенький и не воняет.
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Привет, страна! На днях я просил вас угадать в Stories, какую процедуру я делаю в @anatomia_beauty_clinic😳 Почти все угадали)) Да, вы правы, это лазерная эпиляция! Рассказываю… начиная с 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит. Раз в неделю бриться. Не побреешься — начинаешь потеть, как слон и пахнуть😏 и тут, я решил рискнуть… долго собирался. И вот, решился! Значит так! Тем кто не верит — я даю зуб, что это РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! Уже больше месяца ничего не растет! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад, я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус — щекотно. 😂😂😂 но терпимо! Попробуйте хотя бы один раз сделать, вы сразу увидите эффект. Я гарантирую ЛИЧНО! Проверено. договорился с @anatomia_beauty_clinic, что всем кто придёт от меня в будние дни скидки до 14:00! Девушкам 30%, а парням 35% на любые зоны, кроме акций! До конца ноября такой вот бонус вам от меня!)🤗 Клево, что есть способы быть свежее и не тратить время лишнее… Обнимаю всех вас! Спасибо вам за все! #vtteam #vladtopalov #владтопалов

Публикация от  Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Правда, не все подписчики его страницы одобрили ролик. "Анус еще побрей", "Кошмар, не мужики, а бабы пошли!", "Господи, зачем такие интимные подробности", "Я, конечно, понимаю, что можно все рекламировать, но это уже перебор! Может в следующий раз покажете эпиляцию на члене?" — возмущен народ.
Нашлись и те, кто заступился за Влада. "Для артиста внешность и красота — это важные составляющие (талант и профессионализм само собой, конечно, тоже). Любой артист, уважающий себя и публику, следит за своей внешностью. Просто об этом мало кто говорит (особенно мужчины)", — пишут люди.
Напомним, что Топалов — не единственный из звезд, который хвастается своими интимными процедурами. Например, балерина Анастасия Волочкова любит размещать видео, где ей делают педикюр. А модель Наталья Водянова и вовсе показывает всем желающим свои гигиенические прокладки.
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