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Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги 

Дни.ру 4 часа назад
По самым скромным подсчетам, Филипп Киркоров тратит на своих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, 500 тысяч рублей в месяц. Дети ходят в престижное учебное заведение, ими занимаются несколько нянь.
26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнится семь лет. Вначале поп-король планировал отдать детей в школу уже сейчас, однако передумал и дал детям еще год беззаботного детства. Впрочем, ребята не сидят без дела. Они посещают спортивную школу Gymnasium, которая находится неподалеку от дома.
В дошкольной группе, которую посещают дети Киркорова, ребятами занимаются не воспитатели, а наставники. Пока мальчики осваивают различные единоборства, девочек обучают гимнастике. Причем преподавателями являются настоящие борцы — выпускники школы "Самбо-70" и мастера спорта.
В школе есть смешанные группы. На каждую приходится по четыре преподавателя, а коллектив состоит из восьми детей. Помимо спортивных занятий, ребятам дают уроки математики, развития речи, окружающего мира, английского языка.
"Мы находимся в поселке Жуковка, тут у нас большая территория — два гектара леса. Детям тут раздолье. Обучение стоит 130 тысяч рублей в месяц. Это полный день: с 9.30 утра до 18.30. Мальчики занимаются единоборствами. Есть и творческие занятия: живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий", — рассказали журналистам сайта "Комсомольская правда".
А еще Алла-Виктория ходит на танцы. Занятия проходят три раза в неделю. Месяц обучения стоит 8450 тысяч рублей. Из-за того, что Филипп Киркоров много работает и не может всего себя отдавать наследникам, Аллой-Викторией и Мартином занимаются няни. На двух гувернанток поп-король тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Журналисты подсчитали, что артист отдает на обучение детей как минимум 500 тысяч рублей ежемесячно.
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