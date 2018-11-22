Звездные разводы, разбившие сердца поклонников 

Актёры Моника Белуччи и Венсан Кассель были любимицами публики. Яркая пара талантливых людей, которые выбрали не вполне привычный образ жизни, выглядела настолько восхитительно, что, казалось, Моника и Венсан неотделимы друг от друга. Они познакомились в 1995 году, спустя четыре года поженились, обзавелись двумя дочками. Но в 2013 году как гром среди ясного неба грянула новость о расставании Белуччи и Касселя. Это печальное событие разбило сердца поклонниками, и, хотя сейчас и Моника, и Венсан счастливы в новых отношениях, многие до сих пор вспоминают о них как о паре. А какие ещё семьи внезапно огорошили общественность разводом?
1. Мелани Гриффит и Антонио Бандерас прожили вместе 20 лет. У пары появилась дочь, но в 2015 супруги разошлись.
2. Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс расстались через 22 года совместной жизни. Пара не была в официальном браке, но Сьюзан родила Тиму двоих сыновей. В 2009 году их семья перестала существовать.
3. Лола Ван Вагенен и Роберт Редфорд провели рядом друг с другом 26 лет. Они были вместе со студенческих времён, но в 1985 году приняли решение развестись.
Кристин Тейлор и Бен Стиллер, Аманда Аббингтон и Мартин Фриман, Ив Мавракис и Юэн МакГрегор, Мелисса Мэтисон и Харрисон Форд, Мэгги Джонсон и Клинт Иствуд, Робин Мур и Мел Гибсон — все эти семьи распались после долгих лет счастья.