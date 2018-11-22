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Судьбы самых ярких участников «Голоса» 

Рамблер 3 часа назад
Шоу «Голос», адаптация датского конкурса любителей-вокалистов The Voice, впервые стартовало в России в 2012 году. За несколько лет существования шоу зрители открыли для себя новые имена и увидели уже известных артистов с другой стороны. А что же стало с самыми яркими участниками и победителями конкурса?
1. Наргиз Закирова определённо была самой необычной певицей на шоу. С первого момента она запомнилась публике экстравагантным внешним видом и выдающимся талантом. Она появилась на экранах в 2013 году и, хоть и удостоилась лишь второго места, теперь постоянно принимает участие в концертах и выступает сольно.
2. Регина Тодоренко сейчас телеведущая, но когда-то она засветилась ещё на «Фабрике звёзд», а в 2015 году пришла в «Голос».
3. Дина Гарипова в 2012 году стала победительницей шоу, а уже в следующем году вошла в число пяти самых популярных в стране женщин, заняв пятое место на конкурсе «Евровидение». Дина активно гастролирует, даёт концерты и попробовала себя в качестве актрисы музыкального театра.
О том, как сложилась жизнь других участников шоу, расскажет видео.
Женский форум
Регина Тодоренко , Наргиз Закирова , Дина Гарипова , Звёзды , Видео
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